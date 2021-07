Tornano le animazioni e le letture per bambini al parco Rocca di Castelnovo Sotto

A grande richiesta tornano al parco Rocca di Castelnovo Sotto le letture e le animazioni per bambini a cura dell’associazione culturale Le Rane. Il primo appuntamento da segnarsi in agenda sarà giovedì 8 luglio, alle 17, con il “Club Rodari” dedicato ai bimbi dai 3 anni. Il secondo incontro sarà giovedì 15 luglio, sempre alle 17, con “Pic-Nic col mistero” dedicato ai piccoli dai 5 anni in su. Queste due iniziative rientrano nel cartellone di “Una Rocca da favola – Il parco delle storie”. L’ingresso è libero, ma è richiesta la prenotazione telefonando al numero 0522.682533, oppure scrivendo a biblioteca@comune.castelnovo-di-sotto.re.it. Ai partecipanti è consigliato portare un telo per sedersi sul prato.

Ma il parco sarà dedicato ai più piccoli anche all’interno di un’altra rassegna: Restate in Rocca. Due in particolare gli appuntamenti per famiglie: lunedì 12 luglio, alle 21, con lo spettacolo “Il bollaio matto: l’isola delle bolle” e giovedì 22 luglio, alle 21, con lo spettacolo di burattini “Cosa bolle in pentola”, a cura della Fondazione Famiglia Sarzi. In entrambi i casi prenotazioni via whatsapp al numero 3496296371.