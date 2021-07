Castellarano, incendio nella zona del Monte della Croce: Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno lavorato tutta la notte per avere ragione delle fiamme e per mettere in sicurezza la zona limitrofa al Monte della Croce – versante Cavriana, dove ieri pomeriggio si è sviluppato un incendio le cui cause sono in corso di accertamento.

Dopo il primo intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di ieri – con uomini a terra e con l’impiego di elicottero – il rogo pareva circoscritto ma un focolaio ha nuovamente preso vita in tarda serata aiutato dal vento.

Le squadre, hanno immediatamente ripreso le operazioni per lo spegnimento del nuovo fronte lavorando per tutta la notte. In mattinata la situazione è tornata sotto controllo anche se sono proseguiti i monitoraggi.