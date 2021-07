Musica e cinema mercoledì 7 luglio a Fiorano Modenese

Mercoledì 7 luglio alle ore 21-00 al Parco XXV Aprile per la rassegna “Fiorano Park curata dal comitato ‘Fiorano in Festa’, torna la musica con la “New Wem Band”. Il gruppo di sei componenti coordinato da Giancarlo Roncaglia, spazia nel mondo rock a 360 gradi con hit dei Pink Floyd, Eric Clapton Creddence, Nomadi, Zucchero e altri.

La band nasce nel 1968 come The Whem per poi tornare sulle scene, dopo alcune pause, come Wem Band fino ad arrivare oggi, con un gruppo di cui fanno parte tre componenti originali della prima band.

Una serata di sana e buona musica, ad ingresso libero, organizzato nel rispetto delle norme anti covid.

Per chi invece preferisce il cinema, in un locale climatizzato, mercoledì sera, alle 21, al cinema teatro Astoria è in programma il film ‘Il Cattivo poeta’, regia di Gianluca Jodice. L’attore Sergio Castellitto veste i panni di Gabriele D’Annunzio. Il film ha ottenuto 5 candidature ai Nastri d’Argento. Ingresso unico 4 euro.