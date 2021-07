Il Questore dispone la chiusura, per 10 giorni, di un altro bar a Bologna

Il Questore dispone la chiusura, per 10 giorni, di un altro bar...

Disposta dal Questore di Bologna, ed eseguita nella mattina di oggi, la sospensione della licenza del bar “Caribe”, situato in via Matteotti. L’attività di controllo nasce da alcuni interventi delle Volanti effettuati negli ultimi due mesi all’interno dell’esercizio pubblico. In tali occasioni gli operatori di Polizia accertavano che il bar era frequentato da soggetti pregiudicati che abusavano di alcolici determinando, talvolta, delle violente liti.

Nel corso dell’ultimo episodio, che risale al 4 luglio scorso, gli equipaggi delle volanti hanno identificato due avventori, entrambi pregiudicati e privi di documenti. Uno di questi, trovato in possesso di sostanza stupefacente, era stato sanzionato x art 75 D.P.R. 309/90.

Immediata, pertanto, la risposta della Questura che, al fine di garantire la sicurezza degli avventori e dei cittadini, ha condotto alla chiusura del Bar “Caribe” per 10 giorni.