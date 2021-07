Nel Cortile del Teatro San Prospero di Reggio inizia ‘Gran Varieté’

Mercoledì 9 giugno alle 21.00, presso lo scenario del Salotto – Cortile Teatro di via Guidelli, inizia Gran Varieté. Sette puntate completamente differenti tra loro e tutte in programma al mercoledì. Lo spettacolo si proporrà allo spettatore come un rito che ci unisce e ci accompagna in quella che sarà, anzi è già, l’estate della ripartenza e del ritrovarsi.

“Con Gran Varieté – spiegano i promotori – abbiamo pensato di portare la televisione in teatro. Tornare a dare vita al varietà e ai maestri del palcoscenico. Diverse serate, diverse tra di loro, per riproporre Bice Valori, Franca Rame, Paolo Panelli, le gemelle Kessler, Walter Chiari e tantissimi altri.

Gran Varieté è una stupenda inquadratura che ci riporta indietro nel tempo, nella magica atmosfera di quell’epoca dove la gente si era votata alla gioia. Era l’era del cabaret, dell’avanspettacolo, del varietà. Era l’epoca dei più grandi di sempre, delle canzoni che ci sono rimaste nel cuore, delle perfette coreografie. Era l’epoca della grande rivista italiana! Era ed è il Gran Varieté.

Complessivamente gli artisti che si esibiscono sono 35 e tutti diretti da Julia Rossi e da Manuela Mellini.