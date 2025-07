È stato colto sul fatto mentre strisciava tra gli scaffali del supermercato Eurospin di via Lombroso, nel cuore della notte. A scoprirlo i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che sono intervenuti a seguito dell’attivazione dell’allarme.

L’origine dei fatti ha visto i Carabinieri della Sezione Radiomobile intervenire intorno all’1:30. Al loro arrivo hanno notato una finestra laterale dell’edificio aperta e, poco distante, un carrello della spesa usato come rialzo per raggiungere l’apertura. Mentre attendevano l’arrivo del reperibile del punto vendita, i militari hanno scorto all’interno una persona intenta a muoversi a carponi, nel tentativo di sfuggire alla vista. Con l’arrivo del referente è stato possibile aprire l’ingresso principale e attivare l’illuminazione interna. A quel punto, i Carabinieri – coadiuvati da una volante della Polizia di Stato intervenuta in supporto – hanno perlustrato accuratamente i locali. L’intruso è stato individuato nei pressi del reparto macelleria, nascosto tra i cartoni della merce esposta.

Bloccato e identificato, è risultato essere un cittadino straniero 19enne, originario del Burkina Faso e residente a Reggio Emilia. Durante il sopralluogo nei locali interni, gli agenti hanno trovato una confezione di castagne consumata e una bottiglia di alcol parzialmente bevuta, segni evidenti del tempo trascorso dal ladro all’interno del supermercato. Alla luce dei fatti e acquisiti elementi di presunta responsabilità il giovane è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.