Disposta, per ordine del Questore, la chiusura per 15 giorni di una casa vacanze a Bologna

Disposta, per ordine del Questore, la chiusura per 15 giorni di una...

Disposta dal Questore di Bologna Bernabei la sospensione della licenza del Residence Porta Saragozza, situato in via Turati. Nell’ambito dell’attività di indagine svolta dalla locale Squadra Mobile, è emerso che all’interno del Residence venivano ospitati alcuni soggetti pregiudicati che avrebbero utilizzato la struttura come base per le loro attività illecite.

Nello specifico – spiega una nota della stessa Questura – il 23 giugno 2021 i poliziotti hanno identificato un ospite, soggetto magrebino gravato da pregiudizi per spaccio, che alloggiava all’interno della struttura ricettiva senza che la sua presenza fosse stata regolarmente registrata e comunicata all’Autorità di P.S.

Immediata, pertanto, la risposta della Questura che, al fine di garantire la sicurezza dei clienti e dei cittadini, ha condotto alla chiusura del “Residence Porta Saragozza” per 15 giorni.