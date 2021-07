Prosegue a San Felice il “Luglio live 2021”

Proseguono a San Felice sul Panaro le iniziative del “Luglio live 2021” con “I viaggi del giovedì” e le visite virtuali ai musei. Giovedì 8 luglio, in piazza Matteotti, alle 21 per la rassegna “I viaggi del giovedì”, appuntamento con “Stregati dalla luna”, con Maria Giulia Andretta, dottoressa di ricerca dell’Università di Bologna che è risultata tra i vincitori dei 2019 Iau PhD Prizes, i riconoscimenti assegnati ogni anno dalla International Astronomical Union con cui si premiano a livello mondiale i migliori progetti di dottorato sull’astronomia.

La sua tesi in Storia della Scienza e delle Tecniche dal titolo: “La conquista della Luna. La storia, le eredità e la ricaduta culturale dell’allunaggio. Analisi del fenomeno mediatico italiano come esempio di pop science” è stata premiata come miglior lavoro per la categoria Education, Outreach and Heritage.

Venerdì 9 luglio, auditorium di viale Campi 41/b, alle 21, tour virtuale con visita alle Gallerie degli Uffizi con “Raffaello e il ritratto, i gioielli della Primavera del Botticelli, i depositi degli Uffizi”.

“Luglio live 2021” è organizzato da assessorato alla Cultura del Comune di San Felice sul Panaro e Pro Loco. Tutte le iniziative sono a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria ai numeri 0535/86391-86392 e 335/182220.