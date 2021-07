Incendio stamane in un esercizio commerciale di San Donato

Questa mattina poco dopo le 9:00 i vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre e mezzi per un incendio sviluppatosi all’interno di un negozio in località San Donato. I pompieri hanno contenuto e spento il rogo, areando i locali interessati dalle fiamme e dal fumo intenso. In via precauzionale si è provveduto ad evacuare i residenti delle abitazioni soprastanti il locale commerciale interessato dall’incendio. Un’anziana, lievemente intossicata, è stata soccorsa e consegnata immediatamente al personale sanitario del 118 presente sul posto unitamente alle forze dell’ordine.