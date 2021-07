Visita del Primo Cittadino a due ultracentenari fioranesi

Oggi il Sindaco Francesco Tosi è andato fare visita a due ultra centenari del Comune fioranese, con gioia e soddisfazione.

Il primo incontro è avvenuto con Giovanni Casolari, assessore comunale a Fiorano Modenese dal 1951 al 1956, che ha spento 101 candeline lo scorso 14 febbraio; ma a causa del Covid il Primo cittadino ha dovuto rimandare la visita. Casolari vive da sempre a Nirano. Dopo un primo periodo di lavoro nei campi, è entrato in ceramica per restarvi fino alla pensione. Giovanni può contare sull’affetto e sulla vicinanza dei figli Antonella e Savino, del genero Ildo, della nuova Alessandra e godere della gioia dei nipoti Silvia, Sara, Fabrizio, Francesca e delle pronipoti Irene, Chiara e Bianca.

La seconda visita odierna è stata a Ebe Vivi, signora che oggi ha compiuto 101 anni. Nata e cresciuta a Fiorano Modenese, in via Delle Vigne, ha sposato Gino Boni nel 1945 presso il Santuario della Beata Vergine del Castello. Fioranesi doc entrambi: “na Marasteina” lei, “un Rivatà” lui, nel 2015 hanno festeggiato i 70 di matrimonio insieme. Poi purtroppo lui è venuto a mancare. Ebe è nata l‘8 luglio del 1920, vive l’infanzia e la giovinezza a contatto con la natura, lavorando nei campi. Una volta sposata, si è dedicata alla cura della casa. Dal suo passato nasce l’amore per il giardinaggio, grande passione, insieme alla lettura, all’uncinetto e al liscio. Oggi sarà circondata dall’affetto dei nipoti, parenti ed amici che condivideranno con lei questo giorno di festa. Anche il Sindaco è andato a farle gli auguri di persona, a nome di tutta la comunità fioranese.