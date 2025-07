Giovedì 3 luglio, proiezione inaugurale ad ingresso gratuito di “Cinema sotto le stelle” al fresco della corte del castello di Spezzano.

Alle ore 21.30 è in programma un evento speciale “Le notti d’oro 2025”, a cura di Ennesimo Film Festival dedicato ai migliori cortometraggi premiati nei festival più importanti del mondo con l’obiettivo di proporre una fotografia del cinema emergente. Un viaggio attraverso la diversità delle culture, alla scoperta di nuovi registi di talento e prospettive inedite. Per l’iniziativa Ennesimo Film Festival è tra i partner italiani del progetto promosso da l’Académie des César e David di Donatello.

Gli appuntamenti di “Cinema sotto le Stelle” organizzati dall’associazione Quelli del ’29, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese proseguono ogni settimana con due proiezioni, il lunedì e giovedì, fino al 7 agosto 2025. Nove le pellicole italiane e straniere verranno proiettate sul maxi schermo allestito nella corte, che farà da cornice a tante occasioni per ritrovarsi e stare insieme in questa estate fioranese.

Le proiezioni cominceranno alle ore 21.30, il biglietto è acquistabile presso la biglietteria all’ingresso del ponte levatoio dalle 20 fino ad esaurimento posti. I costi sono: 6,50 euro il biglietto intero, 5 euro il ridotto per gli under 18 e gli over 65. L’ingresso è invece gratuito per bambini sotto i tre anni e per persone con disabilità certificate. Per le pellicole italiane ed europee, collegate alla campagna del Ministero della Cultura “Cinema Revolution”, il costo di ingresso è di 3,50 euro per tutte le fasce d’età. Per alcune pellicole è anche possibile acquistare i biglietti in prevendita sulla piattaforma Vivaticket.

I film in programma sono:

lunedì 7 luglio “U.S. Palmese” (Cinema Revolution)

giovedì 10 luglio “Il mio giardino persiano” – prenotazione disponibile

lunedì 14 e giovedì 17 luglio “Lilo & Stitch” – prenotazione disponibile

lunedì 21 luglio “Le assaggiatrici” (Cinema Revolution)

giovedì 24 luglio “Mission Impossible. The final Reckoning” – prenotazione disponibile

lunedì 28 luglio “Fuori” (Cinema Revolution)

giovedì 21 luglio “Il Robot selvaggio” – prenotazione disponibile

lunedì 4 agosto “Nonostante” (Cinema Revolution)

giovedì 7 agosto “La vita da grandi” (Cinema Revolution)

Durante le serate di cinema sarà disponibile anche il servizio bar gestito dai volontari di AVF (Associazione Volontari Fiorano).