Memorial Rossini, Trofeo BPER Banca, Torneo Internazionale Tennis Europe Junior Tour Combined Under 14: oggi le finali del singolari

Vito Antonio Dardei, Matei Todoran, Emma Scaldalai e Sveva Pieroni. Questi sono i protagonisti dell’atto finale dell’edizione 2021 del Memorial Angelo Rossini, Trofeo BPER Banca, Torneo Internazionale Tennis Europe Junior Tour Combined Under 14.

Nella giornata di ieri, infatti, i verdetti delle semifinali hanno indicato questi quattro giovani atleti, classe 2007 e 2008, come pretendenti al titolo.

I primi incontri di semifinale a scendere in campo sono stati quelli maschili. Darderi e Todoran, nei loro rispettivi incontri, hanno dovuto lottare fino al terzo e decisivo set per imporsi dopo un primo set, per entrambi, tiratissimo. Questi i risultati: Darderi batte Guidi 57 63 63 e Todoran batte Mecarelli 67 63 63.

A seguire degli incontri maschili si sono giocate le semifinali femminili tutte con atlete italiane in gara. Entrambi gli incontri hanno avuto un andamento simile, Emma Scaldalai ha battuto Daria Raimondo 62 76 e Sveva Pieroni ha sconfitto Carlotta Bassotti 62 75.

Per quanto riguarda i tabelloni di doppio, l’unico titolo finora assegnato è stato quello femminile che ha visto prevalere la coppia italiana Bassotti/Scaldalai, testa di serie nr. 2 del tabellone, sul tandem Pushkar/Vavrova, prima testa di serie. Il risultato finale in favore delle italiane è maturato dopo circa un’ora di gioco, Bassotti/Scaldalai, infatti, hanno chiuso con un agevole 63 63 e hanno alzato il trofeo delle vincitrici.

Al momento di andare in stampa era ancora in corso la finale del doppio maschile, comunicheremo il risultato nel prossimo articolo.

Appuntamento questa mattina alle ore 10.30 per la finalissima femminile e nel pomeriggio alle ore 17.00 per quella maschile.

Ricordiamo che nel rispetto dei protocolli anti covid-19 l’ingresso al club di Via Vandelli, per assistere agli incontri, sarà libero ma regolamentato.

Tutti i risultati e gli orari sono sempre consultabili sul sito www.fitmodena.com.