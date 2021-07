Nuoto, Campionati europei Junior: Chiara Fontana fuori dalla finale di un soffio

Dopo il cameo esibito da Chiara Fontana nella terza giornata, chiamata a lanciare la staffetta mista-mixed al miglior tempo nelle qualifiche, senza poi vedere la materializzazione in metallo causa la squalifica rimediata dal quartetto schierato in serata, la formiginese si è lanciata ieri mattina nelle batterie dei 200 misti.

Superato brillantemente con il 9° tempo e nuovo personal best (2’18”90) il primo scoglio, che consiste anche in una sfida interna visto il passaggio di turno per non più 2 atleti/nazione, la semifinale la porta a migliorare ancora il personale ma non la posizione. Non basta il 2’18”27 stampato per entrare in finale e farla risultare la prima delle escluse.

Oggi dovrà quindi concentrarsi solo sui 200 dorso che la vedranno nelle qualifiche alle 10 ed eventuale semi nel pomeriggio.

Riesce finalmente la rincorsa al titolo continentale per l’imolese Cerasuolo che centra l’oro nei 50 rana in 27”29 in un podio che parla ucraino e polacco e porta a due gli ori centrati dagli azzurri.