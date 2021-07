Tennis, playoff campionato nazionale serie B2 maschile: lo Sporting Club Sassuolo conquista la promozione in B1

La squadra maschile dello Sporting Club Sassuolo ha centrato l’obiettivo. Oggi, infatti, i ragazzi del sodalizio sassolese sono riusciti ad ottenere la tanto desiderata promozione in B1.

Dopo la schiacciante vittoria casalinga (6 a 0) nella gara di andata, gli atleti dello Sporting Club Sassuolo si sono presentati sui campi del TC Davis 76 di Viterbo per giocare la gara di ritorno con una certa tranquillità. Pronti, via e la tranquillità è svanita. Persi i primi tre singolari la tensione era palpabile, poi il quarto singolare ha sciolto la tensione, merito di Michele Vianello che con un perentorio 64 64 ha portato a casa il punto necessario per la promozione e dissipato ogni dubbio.