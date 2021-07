Grande spettacolo con il torneo Charity Padel al Circolo Tennis Albinea: obiettivo raggiunto per Croce Verde

Ha visto una forte partecipazione e anche un buon seguito di pubblico il grande torneo Charity Padel che si è svolto venerdì, sabato e domenica al Circolo Tennis Albinea. Una manifestazione sportiva di alto livello, e un’occasione per sostenere Croce Verde: grazie all’alto numero di partecipanti, è stato raggiunto l’obiettivo di acquistare e donare a Croce Verde un nuovo dispositivo per la Pubblica Assistenza, una macchina sanificatrice a soluzione disinfettante, per la purificazione e igienizzazione delle ambulanze, devolvendo parte delle quote di iscrizione. Sui campi si sono date battaglia le categorie maschile e misto, in un torneo valevole per la qualificazione al Master regionale e nazionale di Padel.

“Sono convinto che si sia avviata una bellissima collaborazione con il Circolo Tennis Albinea – afferma il Presidente della Croce Verde, Rolando Landini – che potrà proseguire con altre manifestazioni ed eventi: il Circolo si dimostra attento e sensibile verso i bisogni sanitari della comunità, attraverso il sostegno a Croce Verde. Ringrazio di cuore tutto lo staff, la Direzione e la Presidenza del circolo per questo bellissimo torneo, e per l’importante donazione ricevuta: la costante igienizzazione dei mezzi è una nostra priorità da sempre, ovviamente anche prima della pandemia, per cui abbiamo forte necessità di questo tipo di strumenti”.

Aggiunge la Direttrice del Circolo Tennis Albinea, Giulia Bizzarri: “Per noi è stato un orgoglio e un piacere sostenere l’operato e le attività della Pubblica Assistenza Croce Verde. Il Charity Padel sarà seguito da altri eventi benefici in futuro che ci vedano a fianco per affrontare insieme i bisogni della comunità”.

Per quanto attiene il risultato sportivo nel torneo maschile ha vinto la coppia Romani – Manghi che ha battuto in finale Zani e Tubertini (6-1,6-2). Nel misto si sono imposti Cattani e Romani che hanno avuto la meglio sulla coppia Diaz – Castellano (6-2, 5-6, 4-1).