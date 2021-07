Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 14 luglio

Addensamenti sui rilievi, con associate precipitazioni irregolari anche a carattere di rovescio, in progressivo esaurimento nel corso della giornata. Nuvolosità irregolare, con ampie schiarite e basse probabilità di precipitazione, in pianura. Temperature in sensibile diminuzione: minime comprese tra 18 e 20 gradi, qualche grado inferiore nelle aree di aperta campagna, massime tra 27 e 29 gradi. Venti deboli-moderati, prevalentemente sud occidentali con temporanei rinforzi su appennino orientale e Romagna Mare mosso.

(Arpae)