“InCortile”, mercoledì a Vignola Chiara Pelloni presenta il suo “Eve”

Per la rassegna “InCortile”, la sera di mercoledì 14 luglio la cantante e musicista vignolese Chiara Pelloni presenta il suo primo lavoro discografico dal titolo “Eve”, realizzato nei mesi scorsi, che contiene otto brani originali, con musiche e testi scritti da lei stessa. Lo spettacolo inizia alle ore 21.00 e si tiene nell’area esterna della Biblioteca Francesco Selmi di Vignola.

“È un disco introspettivo – racconta Chiara Pelloni – fatto di canzoni che raccontano storie, impressioni emotive che si succedono durante le tappe di un viaggio personale e insieme universale. Eve è una donna che si mette in cammino e in lei ciascuno può trovare una parte di sé”. I brani, inizialmente scritti per voce e pianoforte, sono stati adattati ad un organico più ampio: voce, pianoforte, contrabbasso, batteria, tromba e sassofono.

L’ingresso è gratuito, i posti sono limitati e contingentati secondo i protocolli per il contrasto alla diffusione del Covid.