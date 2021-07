Sabato 17 luglio il Concerto dei maestri della Scuola di musica “Città di Guastalla”

È ormai una tradizione per la Scuola di musica “Città di Guastalla” proporre al pubblico guastallese – e non solo – il concerto degli insegnanti. Un appuntamento attesissimo per ascoltare i migliori pezzi musicali eseguiti da maestri specializzati in strumenti diversi.

Sabato 17 luglio, quindi, andrà in scena in piazza Mazzini “MEMORIES – STORIE DI MUSICA E AMICIZIA”. Sul palcoscenico, alle ore 21.30, si esibiranno Cecilia Brozzi (flauto), Greta Daolio (flauto), Manuel Caliumi (sax), Simone Copellini (tromba), Cristiano Boschesi (trombone), Lorenza Gambini (voce), Silvia Olari (voce), Andrea Inchierchia (chitarra), Massimo Tortella (chitarra), Cristina Alberini (tastiere), Giampiero Gallo (tastiere), Luca Savazzi (pianoforte), Paolo Gialdi (basso), Davide Vossel (batteria).

La serata è dedicata al compianto Lino Artoni, storico presidente della scuola, scomparso da qualche mese. A lui, la direttrice Cecilia, la vice Cristina e i membri del Consiglio Direttivo della scuola di musica, hanno dedicato questo pensiero:

Per questo primo Memorial sono stati selezionati 19 brani, canzoni fra le più note e amate dagli italiani, che saranno proposte sabato sera dai maestri: La sera dei miracoli (Dalla), Impressioni di settembre (PFM), Il chitarrista (Graziani), Bello e impossibile (Nannini), Almeno tu nell’universo (Mia Martini), Il testamento di Tito (DeAndrè), L’emozione non ha voce (Celentano), Donne (Zucchero), Hey Jude (Beatles), Futura (Dalla), Se fossi un angelo (Dalla), Monna Lisa (Graziani), Il mare d’inverno (Ruggeri), Sei nell’anima (Nannini), Acqua e sale (Mina/Celentano), Sally (V. Rossi), Madre dolcissima (Zucchero), Oggi sono io (Britti, Mina), Birdland (Weather Report).

Il concerto è gratuito ma è consigliata la prenotazione.

Per info: Ufficio Cultura 0522 839761-56 / ufficiocultura@comune.guastalla.re.it

AL VIA LA TRADIZIONALE SAGRA DI SAN GIROLAMO DA VENERDÌ 16 A LUNEDÌ 19 LUGLIO 2021

Inizia domani sera la 43^ “Sagra ad San Giarolum” nella frazione di Guastalla, con stand gastronomici e appuntamenti musicali e teatrali.

Si inizia venerdì 16 luglio con apertura degli stand alle ore 20,30; sabato 17 luglio alle ore 21 va in scena lo spettacolo per bambini “Lo strano pranzo di Hansel e Gretel”, mentre domenica 18 luglio a partire dalle 21 ci sarà musica dal vivo con Andrea Valli e a seguire musica anni ‘70 e ‘80 con DJ Gallo. La sagra si conclude lunedì 19 luglio con il Dj Lana a partire dalle 21. Tutte le sera si cena con piatti della tradizione.

I bambini non dovranno perdere lo spettacolo di sabato 17 luglio 2021. Per loro alle ore 21.00 ci sarà LO STRANO PRANZO DI HANSEL E GRETEL, proposto in una versione scoppiettante, utilizzando varie tecniche del teatro di figura: burattini, pupazzi animati, teatro-gonna. La baracca girevole è ora la casa dei genitori ma anche la casa della strega in un gioco di trasformazioni che coinvolge il pubblico fino al lieto fine della storia. Ancora una volta il teatro dei burattini, il teatro di figura, è una piccola magia, con la forza che ha nel coinvolgere i bambini e proiettarli nelle emozioni primarie, il bene e il male, con caratteri netti e ben delineati, dove è facile identificarsi.

Lucia non si discosta dalla celebre fiaba dei Fratelli Grimm : “Hansel e Gretel “: è la storia dell’evoluzione del bambino che deve imparare a camminare da solo nella vita, nel bosco-foresta, e solo quando avrà fatto questa crescita potrà trovare tesori e ricchezze. La morale? Tutti possiamo smarrirci nei sentieri che le fiabe ci offrono e trovare scrigni pieni di perle.

Lo spettacolo per le sue dinamiche e la sua struttura si adatta bene ad ogni tipo di pubblico.

Si ricorda che l’11-12 settembre la comunità locale di San Girolamo propone la tradizionale “Fasulada”, con piatti che vedono protagonisti i fagioli, dall’antipasto al dessert.