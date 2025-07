Lunedì 14 e giovedì 17 luglio torna “Cinema sotto le stelle” nella suggestiva corte del castello di Spezzano a Fiorano Modenese, con il film di animazione “Lilo e Stich”.

La proiezione inizia alle ore 21.30; il biglietto è acquistabile presso la biglietteria all’ingresso del ponte levatoio dalle 20 o in prevendita sulla piattaforma Vivaticket, al costo di 6,50 euro (intero) e 5 euro (ridotto per gli under 18 e gli over 65). L’ingresso è invece gratuito per bambini sotto i tre anni e per persone con disabilità certificate.

Gli appuntamenti di “Cinema sotto le Stelle” organizzati dall’associazione Quelli del ’29, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese proseguono ogni settimana con due proiezioni, il lunedì e giovedì, fino al 7 agosto 2025.

Martedì 15 luglio 2025, alle 21, prosegue la rassegna “Note di notte” con l’imperdibile concerto di Filippo Graziani, omaggio live al padre con un trio acustico. Dopo il successo delle prime 6 date del tour “OTTANTA. Buon Compleanno Ivan”, per celebrare l’80° compleanno di Ivan Graziani, Filippo torna al Castello di Spezzano con un racconto musicale potente, intimo e travolgente, attraverso i brani più amati del padre ma anche quelli meno noti, scelti per offrire uno sguardo personale e autentico sull’universo creativo del cantautore scomparso. Filippo dimostra di essere un performer carismatico e creativo non limitandosi a interpretare i brani, ma rinnovandoli con il suo stile, creando nuovi arrangiamenti in un ponte tra generazioni. L’ingresso a pagamento (15 euro) è acquistabile sul posto o in prevendita online su https://www.quellidel29.it/note-di-notte.

Gli appuntamenti con la musica di qualità di generi diversi di “Note di notte” sono proposti dall’associazione Quelli del ’29, coinvolgendo altre associazioni, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese e con il sostegno di Fondazione di Modena, nell’ambito del bando “Mi Metto all’Opera 2025”.

Durante gli eventi sarà disponibile al Castello anche il servizio bar gestito dai volontari di AVF (Associazione Volontari Fiorano).

L’ingresso è come sempre fino ad esaurimento posti disponibili (199 in corte). In caso di maltempo gli eventi si svolgono in Sala delle Vedute (99 posti), con accesso per ordine di arrivo.

Per info: castellospezzano@gmail.com o 335440372.