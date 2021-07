I prossimi eventi estivi guastallesi

A causa della pioggia e del maltempo, che hanno interessato Guastalla e la nostra provincia nelle scorse settimane, non si sono potuti tenere due spettacoli in programma nel calendario degli eventi estivi guastallesi. Vengono recuperati oggi e domani.

Stasera, lunedì 19 luglio alle ore 21:30, si recupera l’evento del 4 luglio: UN IMPREVISTO È LA SOLA SPERANZA, imperdibile concerto di Rosa Alberini’s Oxum, con Rosa Alberini – voce, Giuseppe Anversa – chitarre, Massimo Tortella – chitarra acustica, Francesco Savazza – tastiere, Simone Gigante – basso ed Enrico Torreggiani – batteria-

Domani, martedì 20 luglio alle ore 21.30 si recupera l’evento del 3 luglio “NOVA”, saggio annuale degli allievi di Atelier Scuola di Danza, che ha sede a Pieve di Guastalla (piazza Soragna 3). Ospiti della serata, che ha il patrocinio del Comune di Guastalla, saranno gli allievi della scuola di Lemignano (PR) Flexpoint Performing Arts Academy. Presentatrice Alessandra Bertelli.

Atelier Scuola di Danza è un progetto nato nel 2013 da Allegra Bergonzi, insegnante di danza, coreografa e direttrice artistica, destinato a tutti coloro che desiderano ballare e coltivare la passione per la danza in tutte le sue forme.

Lo scopo di Atelier è insegnare trasmettendo entusiasmo, sviluppare le potenzialità artistiche di ogni allievo attraverso percorsi di studio che permettano di conoscere, ampliare e approfondire lo studio della danza.

Le allieve e gli allievi di Atelier hanno partecipato a importanti progetti formativi per giovani danzatori, studiando con coreografi di fama internazionale ed esibendosi in rassegne prestigiose al Teatro Regio di Parma e al Teatro Asioli di Correggio.

“Questo spettacolo, costruito in pochissimo tempo, è la dimostrazione della tenacia e della passione degli insegnanti e degli allievi di Atelier ed è dedicato a tutti i nostri amati danzatori”.

Domani, martedì 20 luglio, come tutti i martedì del mese di luglio, dalle ore 10 alle ore 11 verranno lette storie ad alta voce presso la Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini (piazza Garibaldi 1, Guastalla). L’iniziativa “IL Filo delle Storie – I martedì in Biblioteca” è indirizzata alle bambine e ai bambini dai 3 ai 6 anni ed è curata dai BiblioLettori, ovvero le bibliotecarie di Palazzo Frattini e i lettori volontari.

CINEMA SOTTO LE STELLE

Lunedì 19 luglio, ad ingresso gratuito, il film d’animazione CATTIVISSIMO ME Regia di Pierre Coffin e Chris Renaud (2010)

In un tranquillo quartiere fatto di villette unifamiliari vive Gru, supercattivo con la fissazione di voler compiere il più grosso colpo possibile: rubare la Luna.

A Gru non manca un armamentario supertecnologico per raggiungere il proprio scopo così come è dotato di un esercito di minuscoli essere gialli, i Minion.

Il suo piano diventa più complicato dopo che tre orfanelle sono finite sotto la sua tutela.

Mercoledì 21 luglio, ingresso a pagamento, C’È TEMPO

Regia di Walter Veltroni (2019). Con Stefano Fresi, Anna Billò, Giovanni Fuoco

Stefano è un quarantenne precario che svolge due mansioni: l’osservatore di arcobaleni e il guardiano di uno specchio che riflette i raggi del sole illuminando il paesino di Viganella, dove l’uomo si è trasferito con la moglie Luciana.

Un giorno mentre fa la guardia allo specchio, Stefano viene raggiunto da una notaia che gli affida la tutela legale di un ragazzino, Giovanni, che risulta essere suo fratellastro in quanto figlio di quel padre che Stefano non ha mai conosciuto.

Da qui inizia un percorso di reciproca conoscenza tra Stefano e il 13enne, che prenderà forma di un road movie tra Emilia Romagna e Toscana.