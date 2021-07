Open Water: a Cesenatico i regionali, a Tortolì il circuito FIN

Si sono svolti domenica 25 a Cesenatico i campionati regionali UISP in acque libere, sulle distanze degli 800 m per gli esordienti e 2,6 km per tutte le altre categorie.

Circa 150 atleti hanno partecipato alla gara dei 2,6 km, in cui le atlete master modenesi della Sea Sub Maria Giulia Gatti e Marina Zanfi (entrambe M50) hanno conquistato i primi due gradini del podio di categoria, mentre Francesco Panebianco (M35) del N.C Sassuolo arriva terzo.

A Tortolì, in Sardegna, prosegue il circuito FIN acque libere con le gare del miglio e 3 km (annullata la 5 km per maltempo), nella mezzofondo Carlo Vitiello (Sea Sub, M30) si piazza secondo di categoria.

Conclude la carrellata di gare del weekend il circuito Italian Open Water Tour, con una manifestazione nel bellissimo golfo di Baratti che comprendeva gare sul miglio, 3 km e 6 km. Nella gara lunga, disputata con mare molto agitato, buona prestazione di Raffaele Gambigliani Zoccoli che si piazza in ventesima posizione assoluta.