Mirandola: il sindaco Greco ha ricevuto il Sottotenente della Guardia di Finanza Amedeo Torresi

La sicurezza e il presidio del territorio, l’aspetto economico della ricostruzione e pure riflessioni sull’andamento pandemico. Sono stati gli argomenti trattati in mattinata, in occasione dell’incontro tra il Sindaco di Mirandola Alberto Greco e il Sottotenente Amedeo Torresi della Guardia di Finanza, in visita in Municipio per incontrare il primo cittadino.

Il sottotenente Torresi ha assunto il Comando della Tenenza di Mirandola – reparto con competenza anche sui comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro, il 7 luglio scorso.

Il neo Ufficiale, originario di Bari ed arruolatosi nel Corpo nel 1991, è arrivato nella nuova caserma di Via Fulvia dopo una quasi trentennale esperienza, nel ruolo Ispettori, a Bologna ove ha prima svolto servizio in articolazioni dell’allora Nucleo di Polizia Tributaria deputate al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, delle frodi fiscali e degli illeciti nel comparto della spesa pubblica e successivamente è stato impiegato presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dell’Emilia Romagna.