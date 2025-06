Torna a San Felice sul Panaro l’attesa manifestazione Fotoincontri, giunta alla 22ª edizione. Un weekend ricco di eventi, ospiti di rilievo e opportunità per fotografi, appassionati e pubblico, in un dialogo aperto tra fotografia contemporanea, narrazione visiva e territorio.

Il programma si apre venerdì 27 giugno alle ore 21:00 con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle istituzioni cittadine e degli ospiti. A seguire, presso la Galleria FIAF del Centro Culturale OPERA, incontro con Ilaria Sagaria, intervistata dalla storica della fotografia Laura Manione, e inaugurazione della mostra CRISALIDI.

Sabato 28 e domenica 29 giugno, presso l’ex Convento San Bernardino, si svolgerà la 16ª edizione di “Portfolio in Rocca”, tappa ufficiale del circuito nazionale PORTFOLIO ITALIA, con lettori d’eccellenza come Fabio Moscatelli, Giovanna Calvenzi, Ilaria Sagaria, Laura Manione, Marina Spada, Massimo Mazzoli e Patrizia Digito.

Durante le giornate sarà attivo un tavolo informativo dedicato al Progetto Nazionale FIAF “Agrosfera”, curato da Stefania Lasagni e Francesca Artoni, per dialogare con gli autori e fornire spunti progettuali.

A completare l’esperienza:

Spazio Panasonic a cura di FOWA , aperto da sabato mattina.

a cura di , aperto da sabato mattina. Apertura al pubblico delle mostre fotografiche in varie sedi.

in varie sedi. Sabato alle ore 18:00 , presentazione del libro La natura delle cose di Paolo Ferrari , con Laura Manione, Stefania Lasagni e Daniela Bazzani.

, presentazione del libro La natura delle cose di , con Laura Manione, Stefania Lasagni e Daniela Bazzani. Domenica alle ore 17:00, la cerimonia di premiazione della 16ª edizione di Portfolio in Rocca.

Luoghi della manifestazione:

Centro Culturale OPERA – Via Maria Montessori 39

Ex Convento San Bernardino – Via San Bernardino 192

San Felice sul Panaro