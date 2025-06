«Dividendi fondamentali per la provincia di Modena, risorse necessarie a garantire la corretta manutenzione delle nostre strade, in un contesto complicato e delicato che coinvolge tutte le nostre comunità».

Con queste parole, il presidente della provincia di Modena Fabio Braglia commenta la decisione assunta dall’assemblea dei soci di Autobrennero che si è tenuta a Trento martedì 24 giugno per l’approvazione del bilancio 2024, che ha deliberato la distribuzione di dividendi ai soci della società, tra cui la Provincia di Modena che detiene il 4,24 per cento delle azioni societarie.

Per Braglia «la decisione di oggi è particolarmente significativa perché arriva in una fase molto complessa della società, nella quale è in corso di definizione la gara per la nuova concessione autostradale della A22 e che non era affatto scontata».

In particolare, complessivamente i soci hanno deliberato la distribuzione di dividendi per 23 euro per azione come lo scorso anno, per un totale di 35,29 milioni di euro su 97,92 milioni di euro di utile, che per la Provincia di Modena corrispondono ad un milione e 500 mila euro, pari a 65.068 azioni.

Nel corso dell’assemblea è stato proprio il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia a chiedere di destinare i dividendi della società ai soci, che poi ha deliberato la richiesta con il consenso dei partecipanti.

Inoltre, è stato definito il nuovo board societario, ancora una volta presieduto da Hartmann Reichhalter, con Diego Cattoni Amministratore Delegato e la veronese Alessia Rotta, che resta vicepresidente.

Il bilancio 2024 per Autostrada del Brennero Spa, segna 405,5 milioni di ricavi dalle vendite e un utile di 97,92 milioni (+22,35%), a fronte di 125,2 milioni di euro destinati, nel corso del 2024, a investimenti e manutenzioni sulla rete autostradale.

Nel corso dell’assemble è stato infine sottolineato che “ora l’attenzione di vertici e struttura sarà dedicata al deposito della candidatura alla gara per la nuova concessione bandita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla scorta della proposta spontanea di finanza di progetto avanzata da Autostrada del Brennero Spa, che sarà formalizzato nei prossimi giorni. I termini scadono, infatti, il 30 giugno”.