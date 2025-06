Questa notte, intorno alle ore 01:40, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato, impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio in viale dei Mille, notavano un gruppo di soggetti appiedati e decidevano, dunque, di sottoporli ad un controllo.

Alla vista della Volante, però, uno dei soggetti si dava alla fuga in direzione di via Matteotti e, durante la stessa, veniva notato mentre si disfaceva di un borsello che teneva addosso.

Grazie al coordinamento tra le Volanti presenti sul territorio, il soggetto veniva rintracciato, dopo qualche minuto, da altri operatori giunti immediatamente in ausilio dei colleghi nei pressi del parco di via Matteotti.

Si trattava di un 23enne italiano il quale, in virtù della condotta tenuta, veniva sottoposto a perquisizione personale sul posto che dava esito positivo in quanto veniva trovato in possesso di circa un grammo e mezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Nel contempo, altri agenti della Polizia di Stato iniziavano le ricerche del borsello di cui si sarebbe disfatto il soggetto durante la fuga a piedi e che veniva ritrovato dietro un cassonetto sempre in via Matteotti e all’interno gli operatori rinvenivano altri 12 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish, un bilancino di precisione, un cutter presumibilmente utilizzato per il taglio e il confezionamento dello stupefacente nonché la somma contante di circa 300 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

In virtù di quanto sopra, il 23enne veniva accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine delle formalità di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio con il contestuale sequestro di tutto ciò che era stato rinvenuto all’interno del borsello.