Prosegue l’impegno del Comune di Fiorano Modenese per il miglioramento della qualità della rete viaria e della sicurezza Stradale, con un investimento di 800.000 euro, finanziato con risorse di bilancio, destinato a una serie di interventi strategici sul territorio.

Il Piano Asfalti 2025 interessa sei tratti viari prioritari: via Ghiarola vecchia nel tratto sud (II stralcio) per 96.100 euro; via Giardini – tratto sud per 279.000 euro; alcuni tratti di via Antica Cava per 26.000 euro; via Viazza I tronco, dalla rotatoria di via Giardini a via Montebianco per 186.000 euro; via Ghiarola vecchia tratto nord: 248.000 euro e via del Cappellano per regimazione acque meteoriche (37.200 euro).

“Con il Piano Asfalti 2025 il Comune di Fiorano investe altri 800.000 euro per migliorare la viabilità cittadina. È uno sforzo economico importante, che conferma la volontà dell’Amministrazione di intervenire in maniera concreta sulla manutenzione stradale e sulla sicurezza di chi vive e attraversa il nostro territorio. Sappiamo che ci sono altre esigenze ed altri interventi che potrebbero meritare l’attenzione anche in zone più residenziali e se riusciremo a reperire ulteriori risorse nella seconda parte dell’anno proveremo a programmarli.” dichiara l’assessore alla cura del territorio e manutenzioni, Sergio Romagnoli.

L’intervento si inserisce in una programmazione pluriennale che ha già visto importanti investimenti nel 2024 e che proseguirà nei prossimi anni con ulteriori azioni mirate al miglioramento della qualità urbana.

Inoltre, dal 7 al 31 luglio, Hera spa procederà a lavori di asfaltatura stradale, con relative modifiche alla viabilità, in via Montagnani con la chiusura stradale e divieto di transito veicolare, nel tratto tra via 2 Giugno dal civico 4 al civico 11; in via 2 Giugno con l’istituzione del divieto di sosta e l’istituzione di un senso unico, nel tratto dall’ingresso delle Ceramiche Cavallino fino all’ingresso della ditta Ega. E ancora in via San Pietro nel tratto da via San Pio X a via San Paolo e in via del Castello con la chiusura da via Nirano fino al civico 8, con la deviazione della circolazione da via Nirano a via Motta.