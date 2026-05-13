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L’Unione delle Terre d’Argine ed i Comuni Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera hanno avviato il percorso per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile per la condivisione di energia autoprodotta da fonti sostenibili.

Dopo l’approvazione da parte dei Comuni di Carpi, Soliera, Campogalliano e Novi, infatti, anche la Giunta dell’Unione ha approvato le linee di indirizzo che individuano obiettivi e modalità per istituire una Comunità energetica rinnovabile (Cer) a servizio dei Comuni dell’Unione. Le Cer sono gruppi di persone fisiche, imprese, enti territoriali, di ricerca e formazione, di culto, dell’associazionismo e del terzo settore che decidono di agire collettivamente per produrre, distribuire, scambiare e accumulare energia a impatto zero attraverso impianti di energia rinnovabile, promuovendo un sistema energetico di prossimità, decentrato e interconnesso anche grazie a un ruolo più attivo dei clienti finali.

Come previsto dalla Regione Emilia Romagna (con la legge regionale 5/2022 per la promozione e il sostegno delle comunità energetiche rinnovabili), la Cer è un soggetto giuridico autonomo, composto dai clienti finali, sia pubblici sia privati. La partecipazione alla comunità è aperta a tutti i consumatori e, per quanto riguarda le imprese, non può costituire l’attività principale.

Obiettivo primario della comunità energetica è fornire benefici ambientali, economici e sociali alla comunità dei suoi soci e alle aree in cui opera promuovendo la transizione energetica e contrastando la povertà energetica. La costituzione di una Cer di iniziativa pubblica, come quella promossa dall’Unione e dai Comuni, permette in particolare di garantire l’accesso all’energia rinnovabile anche ai cittadini che, per vincoli tecnici o economici, non possono installare impianti fotovoltaici propri; di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio; di ridurre i costi energetici delle amministrazioni comunali attraverso la partecipazione attiva degli enti stessi; di sostenere le famiglie in condizione di povertà energetica attraverso la condivisione dei benefici economici derivanti dalla produzione di energia.

Il percorso per la costituzione della Comunità energetica rinnovabile dell’Unione Terre d’Argine ed i Comuni Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera prevede di pubblicare una manifestazione di interesse da diffondere a tutti i soggetti potenzialmente interessati a partecipare, sia in qualità di semplici consumatori che di prosumer, cioè di chi contemporaneamente produce e consuma. Verrà quindi individuato un partner tecnico che sia in grado di contribuire a un’attività di animazione territoriale per promuovere l’iniziativa e l’adesione dei cittadini e dei soggetti interessati.