Maranello: 46enne arrestato per spaccio

Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Maranello durante un servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto un 46enne cittadino italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo che si trovava già agli arresti domiciliari, è stato sorpreso all’interno della propria abitazione in possesso di 40 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Ad avvalorare lo spaccio anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

In particolare i carabinieri hanno notato sulle scale di un palazzo un giovane che, alla vista dei militari, ha destato subito sospetto per il suo atteggiamento tant’è che i Carabinieri hanno ritenuto di procedere alla sua perquisizione personale trovandogli nella tasca dei pantaloni due dosi di cocaina pari a 2 gr.

E’ quindi scattato immediatamente il controllo presso l’appartamento dove vi era un ragazzo agli arresti domiciliari, e a seguito dell’immediato approfondito controllo da parte dei carabinieri, in un vano della cucina hanno trovato lo stupefacente. Condotto questa mattina alla direttissima, l’arresto e’ stato convalidato, disponendo per l’uomo gli arresti domiciliari.