Bologna: nuove regole per accedere a musei e biblioteche, da venerdì 6 agosto è obbligatorio il green pass

Da venerdì 6 agosto, in seguito all’entrata in vigore del decreto legge 105/2021, per accedere alle sedi dell’Istituzione Bologna Musei e alle biblioteche comunali sarà obbligatorio essere in possesso di certificazione verde Covid-19, il cosiddetto green pass. Queste prescrizioni sono valide anche per assistere a manifestazioni culturali, incluse quelle all’aperto come le proiezioni di Sotto le stelle del cinema e gli eventi di Bologna Estate. Non sarà invece necessario per la sola restituzione in biblioteca di libri/cd/dvd, che potranno essere lasciati all’ingresso.

La verifica della certificazione avviene all’ingresso di musei e biblioteche tramite esibizione del green pass in formato digitale o cartaceo insieme a un documento di riconoscimento valido. A tutela della privacy i dati personali del titolare vengono solo letti, tramite l’app nazionale VerificaC19, ma non registrati.

Il green pass non è richiesto per le persone escluse per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) oppure esenti sulla base di motivazioni mediche certificate.

La certificazione verde, rilasciata dal Ministero della Salute, si può ottenere:

dopo essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi;

dopo aver fatto la vaccinazione anti Covid-19 (viene emessa sia alla prima dose, sia al completamento del ciclo vaccinale);

dopo essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.

Maggiori informazioni sono disponibili qui: https://www.dgc.gov.it