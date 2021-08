Pavullo, il Rotary dona un progetto per la riqualificazione del ponte Mesini. Confesercenti Area Frignano: “Restyling di grande valore”

Completo rifacimento dell’impermeabilizzazione, del manto stradale e pedonale con pavimentazione in pietra di Luserna, per un progetto che si pone come obiettivo non solo la funzionalità ma anche quello di ridare lustro ad uno degli snodi centrali di Pavullo. Un vero e proprio restyling che andrà a valorizzare il centro, con marciapiedi caratterizzati da aiuole e lampioncini in acciaio corten e una balaustra rinnovata anch’essa rivestita con lastre in acciaio corten che porterà la scritta “Città di Pavullo nel Frignano” affacciata su Via Marchiani. Il progetto ha già ricevuto l’ok della Provincia e adesso si aspetta il via libera da parte dell’amministrazione per poi partire con i lavori il più presto possibile.

“Siamo molto contenti del progetto presentato dal Rotary Club – commenta il presidente di Confesercenti Area Frignano, Matteo Tadolini – che contribuirà a valorizzare Pavullo, dal punto vista culturale, commerciale e soprattutto turistico”.

Confesercenti Area Frignano rimarca però la necessità, in vista anche di questo progetto, di una tavola rotonda con l’amministrazione e con i candidati alle prossime amministrative, richiesta già da tempo: “Oggi più che mai, soprattutto dopo il recente e prestigioso progetto donato dal Rotary, è necessario un tavolo di confronto – conclude il presidente di Confesercenti Area Frignano, Matteo Tadolini – sia con l’amministrazione che con i prossimi candidati alle amministrative per definire una direzione che porti il centro cittadino ad una riqualificazione, sia commerciale che culturale e turistica”.