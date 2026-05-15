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Da mercoledì 20 maggio chiuderà un tratto di strada provinciale 21 in località San Dalmazio “Casa Taiate” in comune di Serramazzoni, fino a venerdì 12 giugno.

La chiusura al transito sarà totale e riguarderà sia i veicoli che i pedoni ed è necessaria per consentire la realizzazione di un contromuro di monte su micropali, in adiacenza a quello esistente e la realizzazione di un nuovo muro di sostegno di valle fondato, sempre su micropali, che consentirà un ampliamento della sezione della carreggiata.

L’intervento rientra tra quelli finanziati dalla struttura Commissariale per la ricostruzione post alluvione maggio 2023 per il quale Consap spa risulta ente attuatore a favore della Provincia di Modena ed è finanziato con risorse PNRR.

Per limitare i disagi alla circolazione, sarà predisposta l’apposita segnaletica di deviazione stradale e sarà assicurato il transito del trasporto pubblico locale su viabilità alternativa, anche comunale.

L’impresa aggiudicataria è la ditta Stradedil srl di Palagano che si avvarrà, in subappalto, della ditta Zaccaria Costruzioni di Montese.

Complessivamente sono 32 i progetti modenesi gestiti da Consap, la struttura alla quale il Commissario Straordinario ha conferito la funzione di committenza ausiliaria per la messa in sicurezza dei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023, per valore complessivo degli interventi è di 14,75 milioni di euro.