<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

È in corso su via Giandegola un intervento di ripristino del manto stradale che, compatibilmente con le condizioni meteo, si concluderà domani, venerdì 15 maggio. I lavori, poi, a partire da mercoledì 20 maggio si sposteranno su via Bella Rosa: anche in questo caso si interverrà per rifare il manto stradale sui tratti maggiormente compromessi, riprendendo gli avvallamenti e ripristinando le quote di scorrimento longitudinali e trasversali. La conclusione è prevista per la fine del mese di maggio.

L’intervento, coordinato dai tecnici del settore Lavori pubblici del Comune di Carpi e già previsto nella programmazione della manutenzione delle strade, comporta la necessità di disciplinare il traffico sulle vie interessate in modo da consentire l’esecuzione dei lavori. In particolare in via Bella Rosa sono previsti restringimenti della carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato in corrispondenza del cantiere.