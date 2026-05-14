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Settimana della Ricerca, ci sono ancora posti disponibili per le visite gratuite ai Laboratori previste per sabato 16 maggio all’Arcispedale Santa Maria Nuova. Nell’appuntamento, che negli anni ha saputo conquistare grandi e piccini, le ricercatrici e i ricercatori accoglieranno il pubblico e mostreranno dal vivo strumenti, metodi e progetti della ricerca di base e traslazionale.

Tutto esaurito invece domani, venerdì 15 maggio, per l’appuntamento alle Officine Creative Reggiane con il divulgatore scientifico Ruggero Rollini, noto per avere lavorato con Piero Angela, che racconterà storie, errori e scoperte dietro le molecole e il loro impatto sulla società.

A completare il ricco calendario della Settimana saranno gli appuntamenti aperti alla cittadinanza che si terranno a Guastalla, sabato 16 con il dialogo immaginario tra arte e scienza e a Reggio Emilia, domenica 17 con il gruppo “Fare salute plurale” volto a valorizzare la partecipazione come leva di miglioramento di assistenza, prevenzione e inclusione.