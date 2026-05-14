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Sabato 16 maggio, alle 20:00, andrà in scena la terza edizione di “A cena in Piazza Roma”, l’evento organizzato da Confcommercio Modena in occasione della “Giornata Nazionale della Ristorazione”, l’iniziativa di Fipe – Confcommercio che ha l’obiettivo di rafforzare i valori e il ruolo della ristorazione, della gastronomia italiana e delle eccellenze agro-alimentari.

Quest’anno l’evento si inserisce nella cornice di Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026, un riconoscimento che esalta il legame profondo tra comunità, impegno civico e cultura della solidarietà, valori che “A cena in Piazza Roma” incarna fin dalla sua prima edizione.

L’appuntamento, completamente plastic-free, trasformerà ancora una volta Piazza Roma in un ristorante a cielo aperto: al centro le eccellenze agroalimentari modenesi e una brigata di apprezzati chef, camerieri, personale di sala e sommelier. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera contribuiranno uno spettacolo di danza aerea e l’esibizione live di un trio di musicisti, che accompagneranno la cena creando un’esperienza immersiva nel cuore della città.

«“A cena in Piazza Roma” vuole essere ancora una volta un’importante occasione di valorizzazione del territorio e di promozione della cultura dell’accoglienza e della ristorazione modenese – sottolinea Tommaso Leone, presidente provinciale di Confcommercio Modena – è un evento capace di mettere insieme imprese, cittadini, istituzioni e associazioni in uno spirito autentico di comunità».

L’iniziativa vede infatti il coinvolgimento dei consorzi di tutela aderenti a Piacere Modena, di Modenamoremio e di Modenatur, oltre al patrocinio della Camera di Commercio, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Modena.

Alla convivialità si affianca anche un importante obiettivo solidale: parte del ricavato della serata sarà devoluto a Porta Aperta e all’Associazione Angela Serra, impegnata da quarant’anni nel sostegno alla ricerca oncologica e ai pazienti oncologici.

«La nostra gratitudine va a Confcommercio Modena e a tutti gli sponsor della cena: nella loro fiducia verso Porta Aperta e nel sostegno che ci offrono, riconosciamo un gesto prezioso che fortifica il nostro impegno – affermano Alberto Caldana, presidente di Porta Aperta Modena e Caterina Pastorelli, Fundraiser dell’Area promozione del dono – questa vicinanza ci permette di restare sempre accanto a chi è più esposto e vulnerabile ».

«Siamo molto grati a Confcommercio per aver pensato a noi in questa importante serata — dichiarano Giovanna Gregori e Francesca Cobianchi dell’Associazione Angela Serra — nel 2024 abbiamo accolto l’invito delle Istituzioni per il progetto di restyling del COM, che necessita di essere riqualificato: contiamo sull’appoggio della cittadinanza per realizzare questo importante progetto e ci auguriamo che molti seguano l’esempio di Confcommercio».

«Con la Giornata della Ristorazione e con “A cena in Piazza Roma” vogliamo recuperare il senso più autentico della convivialità – spiega Davide Forghieri, presidente FIPE-Confcommercio Modena – stare insieme, condividere e costruire relazioni attraverso il cibo e la solidarietà: è questo il valore più profondo dell’ospitalità modenese».

«Un ringraziamento speciale – afferma Alberto Crepaldi, Segretario Generale di Confcommercio Modena – va a tutti i partner e alle realtà che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, dimostrando ancora una volta quanto la collaborazione tra imprese, consorzi, associazioni e territorio possa generare valore concreto per la comunità: al Consorzio Tutela Lambrusco, al Consorzio Parmigiano Reggiano, al Consorzio del Prosciutto di Modena, al Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, a Modena con Gusto, al marchio Tradizione e Sapori della Camera di Commercio, a Fas security Solution, a Caffè Molinari, a Dolcem, a Forno Moreno, alla fioreria Ivy Balloons & Blooms Bar, a Vania Franceschelli dell’Ordine del Nocino ed al Gruppo Hera, che metterà a disposizione la sorgente urbana».