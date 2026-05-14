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Il Maggio Fioranese entra nel vivo con un fine settimana ricco di appuntamenti gratuiti per tutti i gusti. Golosi profumi e sapori, musica e arte riempiranno il centro di Fiorano con la Festa del busilen, il bensone fioranese, il concerto dei Rio e lo spettacolo Dancing in Fiorano, di Dancing Time Gs Libertas. Ma anche mercatini, gustose prelibatezze della cucina emiliana, balli latino americani e mostra d’arte.

Il secondo fine settimana del Maggio Fioranese inizia al mattino di sabato 16 maggio, in piazza Ciro Menotti, con la festa dell’Istituto comprensivo Fiorano 1. Gli alunni delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria dell’IC, metteranno in scena “Il giro nel mondo in 180 giorni di scuola”, spettacolo che coinvolgerà oltre 600 bambini e ragazzi in un viaggio tra culture, musica e creatività.

Dalle 9 di sabato, lungo via Vittorio Veneto, ci sarà il mercatino “Zampettando?“, dedicato agli amici a 4 zampe, che proseguirà anche la domenica per tutto il giorno. Tra le associazioni presenti: “Country road”, nata nel 2007 con progetti di educazione naturale, il calendario dei Valori e la Scuola di cultura modenese per poi ampliarsi nell’ambito del baratto e dell’economia circolare; “LIDA” sezione Maranello; “Un cuore a 4 zampe” di Selva Malvezzi (Molinella) che si occupano di recupero cani e gatti abbandonati e “Gattopoli”. Sarà possibile adottare un amico a quattro zampe o fare una foto con il nostro fedele pet.

Anche per pranzo e cena al Maggio Fioranese non c’è problema: in piazza Martiri Partigiani fioranesi e in via Vittorio Veneto, sabato e domenica sono attivi gli stand gastronomici de La Sfoglia e Associazione Volontari Fiorano con gnocco, tigelle e borlenghi.

Per chi ama il ritmo latino, sabato sera dalle 21, a Villa Cuoghi ritorna “Quartiere Latino”, con l’animazione delle ballo del territorio, mentre in piazza Ciro Menotti primo concerto live della band dei RIO, dopo la reunion, musica ed energia ad ingresso libero e gratuito.

Domenica 17 maggio, fino alle 14, torna la Festa del busilen, per una seconda edizione con un bensone da record da assaggiare ed acquistare, prodotto e donato dal Panificio Al Funer, in collaborazione Scuola alberghiera di Serramazzoni. L’incasso sarà devoluto per l’hospice ‘Casa Giuly’ di Spezzano in costruzione. Ci sarà anche la gara gastronomica ‘M’inzuppo’ e laboratori per bambini.

Continua la mostra collettiva “Dove nasce il colore”, presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla, in via Santa Caterina. L’esposizione a cura dell’associazione Arte e Cultura sarà visitabile sabato e domenica dalle 17 alle 19. Sabato e domenica sarà possibile anche partecipare ai laboratori d’arte su prenotazione (334 1805567).

In serata in piazza Ciro Menotti, alle ore 21, Dancing in Fiorano, spettacolo di danza a cura di Dancing Time del G.S Libertas Fiorano, che coinvolge i corsi di flamenco inclusivo, flamenco, danza classica ,moderna e hip hop. La scuola, che accoglie allieve/i dai 3 anni in su, festeggia i 39 anni di presenza sul territorio fioranese.

Tutti gli eventi sono gratuiti e a libero accesso e sono organizzati dal Comitato Fiorano in festa, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, Gp Eventi e grazie al sostegno delle associazioni di categoria e degli sponsor.

Per consentire lo svolgimento delle diverse iniziative sono previste modifiche alla viabilità in centro a Fiorano: chiusura al traffico e divieto di sosta su via Vittorio Veneto da via Santa Caterina a via Marconi dalle 8 alle 24 del 16 e 17 maggio, con istituzione di doppio senso di marcia in via Gramsci, tra via A. Doria e via Vittorio Veneto e obbligo di direzione diritto da via del Santuario; chiusura di piazza Martiri Partigiani fioranesi, dalle 7 alle 24 di sabato e domenica.