Il Dott. Antonio Marotta a capo della D.I.G.O.S. della Questura di Bologna

In questi giorni il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Antonio Marotta ha assunto l’incarico di Dirigente della D.I.G.O.S. della Questura di Bologna.

Nato a Cosenza nel 1968, consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna ed un master in Criminologia per poi entrare nei ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Dopo aver diretto le D.I.G.O.S. di Bolzano e Pavia, nel 2003 giunge a Bologna, dove assume l’incarico di responsabile della Sezione Antiterrorismo della locale D.I.G.O.S.

In tale veste il Dirigente di Polizia si è occupato delle indagini più complesse che hanno interessato il territorio felsineo, dal delitto Biagi ai fatti di terrorismo internazionale, con particolare riferimento alle cellule di matrice islamica, oltre alle indagini scaturite nell’ambito di alcune manifestazioni violente che hanno interessato gli antagonisti e gli anarchici locali.

Dopo aver maturato una notevole esperienza nell’ambito investigativo è stato recentemente impegnato in prima persona nelle indagini sulla strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, con importanti risultati investigativi.