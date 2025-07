Serata di grande musica mercoledì 16 luglio alle ore 21 al Teatro Arena di Castel San Pietro Terme. Raphael Gualazzi, cantautore e compositore di altissimo livello, si esibisce in un concerto per piano e voce, organizzato nell’ambito della 25a edizione di Emilia Romagna Festival e inserito nella ricca stagione estiva promossa dal Comune di Castel San Pietro Terme nella splendida cornice del teatro all’aperto della città.

Il geniale cantante e musicista, uno dei migliori artisti italiani dei nostri tempi, presenta le sue composizioni nella loro dimensione più autentica di piano e voce, con un racconto in musica che segue i suoi successi e le sue più grandi ispirazioni, mettendo in luce tutto il suo immenso talento. L’artista restituisce dunque alle composizioni la loro dimensione più autentica, ripercorrendo un repertorio che spazia da brani scritti per colonne sonore a divertissement su arie d’opera, da omaggi alla tradizione afroamericana a incursioni rapsodiche su memorabili temi della musica italiana e internazionale.

Raphael Gualazzi, salito alla ribalta nel 2011 con la vittoria del Sanremo Giovani, è uno dei più geniali e completi artisti dei nostri anni, che da circa quindici anni ha sconvolto la scena italiana con la sua musica, le sue parole e una capacità di scrittura e di interpretazione sorprendente, degna dei grandi artisti della storia. La sua carriera è stata accompagnata da riconoscimenti prestigiosi; oltre a produrre dischi da solista, a Gualazzi piace effettuare rielaborazioni di brani altrui, scrivere colonne sonore, arrangiare e produrre brani di altri autori, riuscendo ad adottare un approccio trasversale ai generi musicali più disparati, tra jazz, blues, word music, soul, pop, con un occhio di riguardo per la classica – genere musicale da cui proviene con gli studi di pianoforte. Gualazzi è quindi l’incarnazione perfetta dello slogan dell’Emilia Romagna Festival di quest’anno: “Classico è contemporaneo”.

Prima ancora del suo successo a Sanremo, Gualazzi era già conosciuto come pianista jazz negli ambienti italiani e francesi. Partendo da una preparazione musicale solidissima, la sua crescita da quel giorno è stata costante, guidata da scelte ponderate mature, che lo hanno portato fuori dallo star system per dedicarsi completamente alla qualità del lavoro musicale. Dal Saint Germain Jazz di Parigi al Teatro alla Scala di Milano, dal Carthagena Jazz Festival in Colombia alla direzione della Notte della Taranta, ai concerti in Giappone, Indonesia, USA, UK, Canada, Sudafrica, Argentina e molti altri luoghi in tutto il mondo, Gualazzi afferma sempre le sue qualità di artista a tutto tondo, dando il meglio di sé a un pubblico sempre numeroso. L’ultima creazione di Gualazzi, “Dreams” (CAM Sugar), presenta una fusione di stili musicali, dalla musica classica e funk Africana vintage, al new soul e al jazz. Si tratta di un mix di composizioni arricchite da sintetizzatori analogici, tastiere vintage, percussioni tribali e voci soul che celebrano la passione eclettica dell’artista oltre ogni confine musicale.

Biglietti disponibili su Vivaticket. Intero: 20 euro – ridotto under 25 e over 65: 17 euro – fino a 10 anni 1 euro.

La stagione estiva al Teatro Arena di Castel San Pietro Terme propone tanti appuntamenti di musica, teatro e grandi protagonisti della scena artistica italiana. Si consiglia di affrettarsi ad effettuare prenotazioni e acquisto dei biglietti. È già sold out “Estate nella Bassa” con Vito in calendario giovedì 24 luglio. Prenotazioni e acquisto biglietti nel sito del Comune: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/luogo/l-arena-di-castello

Info: Servizio Cultura e Turismo tel. 051 6954112-159 – email: cultura@comune.castelsanpietroterme.bo.it