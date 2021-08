Continua incessantemente l’attività di controllo del territorio condotta dalla Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia

Nella serata di ieri, su segnalazione della Sala Operativa, personale della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia è intervenuto in via Fornaciari per segnalazione di un tentativo di furto di un monopattino elettrico. Sul posto il personale notava allontanarsi un soggetto che, alla vista della Volante, interrompeva la propria attività di sottrazione del monopattino assicurato ad una rastrelliera per darsi alla fuga.

Prontamente inseguito, l’uomo veniva identificato in B.A., classe ’86 di nazionalità italiana, con precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio e già destinatario di un precedente ammonimento a firma del Questore. Sul posto si constatava che aveva cercato di sottrarre il monopattino rompendo la catena di ancoraggio.

Il soggetto appariva inoltre in stato di alterazione e riferiva spontaneamente di avere assunto degli oppiacei di recente. Veniva così accompagnato al Pronto Soccorso, sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e dimesso; quindi veniva tratto in arresto.

Il monopattino sarà restituito al proprietario che nella giornata di oggi ha formalizzato denuncia.