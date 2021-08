Deviazioni bus Tper per lavori alla pavimentazione in piazza XX Settembre a Bologna dal 17 al 19 agosto

Deviazioni bus Tper per lavori alla pavimentazione in piazza XX Settembre a...

Dal 17 agosto parziale chiusura per lavori dell’incrocio Pietramellara – XX Settembre: deviazioni previste per le linee 11, 21, 25, 27, 30, 35, 36, 37, 61, 62, 68, 87, 88, 92, 97, 98, 356, 357, 446, 447, 448, 990, A, C, D

A Bologna, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, dal 17 al 19 agosto l’intersezione tra viale Pietramellara e piazza XX Settembre sarà parzialmente vietata alla circolazione veicolare.

Dalle ore 7.00 di martedì 17 agosto fino al termine dei lavori i bus delle numerose ed importanti linee che di norma percorrono il tratto stradale interessato dai lavori effettueranno le deviazioni di percorso riportate in allegato, consultabili anche alla pagina informativa www.tper.it/XXsettembre2021 del sito di Tper, dove sono indicati i percorsi temporaneamente istituiti, le fermate soppresse e quelle provvisoriamente attive per le diverse linee nella zona Stazione-Autostazione-Porta Galliera.