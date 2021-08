Presenze ‘moleste’ al Parco Amico: volontari esasperati

Attimi di tensione, ieri sera al Parco Amico, dove una volante della Polizia e un’ambulanza hanno soccorso uno straniero che ha dato in escandescenze. Forse una lite all’origine dell’impeto d’ira dello straniero, poi accompagnato in ospedale per i controlli del caso: all’operazione hanno assistito numerosi frequentatori del parco, presso il quale vengono segnalate, di recente, presenze non del tutto raccomandabili.

A riprova di ciò, alcuni volontari che seguono il ‘polmone verde’ del quartiere Braida non hanno mancato di evidenziare, anche attraverso i social, come la situazione non sia semplice, tra tracce di bivacchi (con giacigli rinvenuti anche sotto il palco) e la presenza, si legge su uno dei post, «di gruppi di ubriachi che nelle ore pomeridiane e serali frequentano questi spazi».