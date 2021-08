Incendi boschivi oggi a Monzuno e a Grizzana Morandi

Vigili del fuoco impegnati nel contrasto a due grossi incendi di bosco, stamane in località Monzuno, via Val di Setta, e nel pomeriggio a Grizzana Morandi nei pressi di Castellara in Stanco.

Alle 10:50 la prima chiamata per le fiamme che hanno interessato un ampio fronte di vegetazione a Monzuno, alle 15:45 la seconda allerta al 115 per il rogo che si è sviluppato a Grizzana dove circa 40 ettari di vegetazione sono rimasti coinvolti.

I vigili del fuoco sono intervenuti con numerose squadre provenienti dai comandi di Ferrara, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Grazie al lavoro di studio e all’accordo stipulato tra Direzione Regionale Vigili del Fuoco e Regione Emilia Romagna che ha portato, tra l’altro un potenziamento della squadre antincendio boschivo dei Vigili del Fuoco dei Comandi della regione è stato possibile dispiegare in tempi brevissimi un efficace dispositivo d’intervento. Numerosi i lanci di estinguente effettuati dai due elicotteri del reparto volo di Bologna. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni, i vigili del fuoco hanno provveduto all’evacuazione dei residenti e al salvataggio di diversi animali. Nessun ferito, ingenti i danni. A Grizzana, il vento alimentando alcuni focolai rende ancora difficoltoso (sono le 19:00) il completo spegnimento. Impegnata ancora squadre a terra ed elicottero.

Sul posto anche le forze dell’ordine e i carabinieri forestali.