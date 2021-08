Pecco Bagnaia conquista il secondo gradino del podio nel GP d’Austria

Pecco Bagnaia ha conquistato un ottimo secondo posto nel Gran Premio d’Austria di MotoGP disputato questo pomeriggio sul circuito del Red Bull Ring. Il pilota del Ducati Lenovo Team ha portato a termina una prova magistrale, resa molto difficile dalla pioggia iniziata a cadere a quattro giri dal termine.

Partito con il terzo tempo dalla prima fila, Pecco si è portato subito in prima posizione, rimanendo al comando per ventitre giri, difendendosi abilmente dagli attacchi prima di Quartararo e poi di Márquez. Quando è iniziata a cadere la pioggia, il pilota italiano è scivolato al quarto posto, ma non ha tardato ad effettuare il cambio moto, rientrando ai box insieme ai piloti del gruppo di testa. Rientrato in gara in undicesima posizione con la Desmosedici GP in assetto da bagnato, Bagnaia ha presto raggiunto i piloti rimasti in pista con le gomme slick, riuscendo a recuperare fino al secondo posto nell’arco di un solo giro e conquistando così il suo quarto podio stagionale. Grazie al risultato di oggi, Pecco sale anche in seconda posizione nella classifica generale, a 47 punti dal leader Quartararo.

Gara sfortunata invece per il suo compagno di squadra Jack Miller. Partito dalla sesta posizione, il pilota australiano era riuscito ad effettuare una buona partenza, ma dopo alcuni giri la mancanza di grip non gli ha permesso di spingere, ed è sceso in ottava posizione. Quando la pioggia è iniziata a cadere, Miller è stato uno dei primi ad effettuare il cambio moto, ma la strategia adottata non gli ha permesso di avvantaggiarsi. Il pilota australiano ha quindi tagliato il traguardo undicesimo e, dopo la gara di oggi, è quinto in campionato a 76 lunghezze dalla vetta della classifica.

A completare il podio nella gara vinta da Brad Binder è stato Jorge Martín, autore ieri della pole position e vincitore domenica scorsa del GP di Stiria, disputato sempre al Red Bull Ring. Il pilota del Pramac Racing Team ha chiuso la gara di oggi al terzo posto portando a quota due le Ducati presenti oggi sul podio. Dopo il GP d’Austria, la casa bolognese è ora prima nel campionato costruttori, mentre il Ducati Lenovo Team occupa la seconda posizione nella classifica riservata alle squadre.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 2°

“Anche quest’oggi ci è mancato davvero pochissimo per vincere, ma sono comunque contento! Abbiamo fatto il massimo e abbiamo davvero lavorato bene. Sia quando ero al comando sull’asciutto che sul bagnato siamo riusciti a gestire bene la situazione. Ho lasciato passare Márquez quando ho visto le prime gocce di pioggia, per capire ciò che avrebbe fatto, perché non sapevo se rientrare a cambiare moto. Ho visto che molti piloti non si sono fermati e pensavo di aver fatto un errore ad effettuare il flag-to-flag. Dopo il primo giro con le rain, ho poi trovato il mio ritmo e sono riuscito a superare molti avversari raggiugendo il secondo posto. Ci riproveremo! La prossima gara si disputerà a Silverstone e sono sicuro che anche lì potremo lottare per un buon risultato!”

Jack Miller (#43 Ducati Lenovo Team) – 11°

“Questa mattina nel warm up avevo un buon ritmo, ma durante la gara non sono riuscito a replicarlo. Dopo la partenza, ho cercato di restare vicino al gruppo dei primi, ma dopo alcuni giri ho iniziato ad avere problemi di grip, perdendo diverse posizioni. Quando ho visto le prime gocce di pioggia, ho pensato quindi di rientrare subito per il cambio moto, ma è iniziato a piovere seriamente solo un giro dopo. Ci abbiamo provato: sicuramente questi non erano i risultati che ci aspettavamo da queste due gare in Austria, ma ora cerchiamo di guardare avanti e di tornare più forti a Silverstone”.

I piloti del Ducati Lenovo Team torneranno in pista tra circa due settimane, dal 27 al 29 agosto per il GP della Gran Bretagna sul circuito di Silverstone.