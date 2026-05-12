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Nella tarda serata di ieri, a Bologna, il Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Orientale” della Polizia di Stato, durante un servizio di controllo del territorio ha tratto in arresto un cittadino algerino di 35 anni ritenuto responsabile di furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L’intervento è scaturito dalla segnalazione di un giovane che, mentre cenava presso un locale in via Alessandrini, si accorge di aver subito il furto del proprio portafoglio che veniva sfilato dalla tasca della sua giacca appesa alla spalliera della sedia.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, nonché alla visione immediata delle immagini di videosorveglianza del ristorante, i poliziotti in pochissimi minuti sono riusciti a individuare il sospettato poco distante, in piazza VIII Agosto. Alla vista degli Agenti l’uomo ha tentato la fuga ingaggiando una colluttazione con gli operatori che sono comunque riusciti a immobilizzarlo. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire l’intera refurtiva: un portafoglio di marca contenente documenti, carte di credito e denaro contante per un totale di 20 euro, oltre a nove pacchetti di sigarette di cui l’uomo non ha saputo giustificare il possesso, sottoposti successivamente a sequestro penale.

Dagli accertamenti successivi è emerso che, nel breve lasso di tempo intercorso tra il furto e l’arresto, l’indagato aveva già utilizzato indebitamente il bancomat della vittima per effettuare due pagamenti presso una tabaccheria di via Irnerio. Ulteriori verifiche in banca dati hanno evidenziato a carico dell’uomo, irregolare sul territorio nazionale, numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di immigrazione. Il soggetto è stato condotto in Questura e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna. La refurtiva è stata prontamente

restituita al legittimo proprietario e il bancomat è stato immediatamente bloccato dall’avente diritto.