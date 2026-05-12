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Nella giornata di ieri, lunedì 11 maggio, la Questura di Bologna, in attuazione di quanto stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, ha predisposto lo svolgimento di un servizio straordinario di controllo del territorio “alto impatto” nelle zone rosse del Centro Storico, in particolare la zona universitaria, parco della Montagnola e limitrofe.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti, per il ripristino del decoro urbano e per innalzare i livelli di sicurezza, ha visto l’impiego sinergico di diversi reparti della Polizia di Stato, nonché di personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, per un totale di circa 30 operatori sul campo.

L’operazione ha condotto al controllo e alla identificazione di 70 persone, di cui 32 risultate positive in banca dati. Tale attività ha permesso di individuare diversi soggetti destinatari di provvedimenti cautelari e misure di prevenzione personali; è stato, infatti, deferito in stato di libertà un cittadino italiano per inottemperanza al foglio di via obbligatorio, e sono stati individuati due stranieri rispettivamente gravati da un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna e da un divieto di accesso ai pubblici esercizi (dacur) emesso dal Questore.

Sul fronte del contrasto all’immigrazione, gli Agenti hanno rintracciato tre cittadini stranieri irregolari che sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per gli adempimenti di competenza, finalizzati all’allontanamento dal territorio nazionale.

L’attività di controllo e bonifica dell’area ha condotto poi al sequestro a carico di ignoti di oltre 120 grammi di hashish occultati tra le aiuole del Parco della Montagnola e all’interno di alcune fioriere in via Indipendenza.

Nel corso della settimana si procederà allo svolgimento di ulteriori servizi di questo tipo in tutte le aree in cui si continua a rilevare maggiore concentrazione di fenomeni di degrado e criminalità.