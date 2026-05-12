<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Un’unica stagione all’insegna della creatività e della cultura con Festival, rassegne, piccoli e grandi appuntamenti all’aperto, dal centro storico alle periferie, nei borghi dell’Appennino e della pianura, tra parchi, piazze, cortili e tanti luoghi di prossimità.

Sono 424 i progetti in cartellone rivolti a tutti i tipi di pubblico e prevalentemente gratuiti, di cui 218 su Bologna e 206 fuori dal capoluogo, con una programmazione varia, vivace e variopinta che “colora la città” come recita il claim dell’edizione 2026.

Una proposta estiva ampia che integra insieme le bellezze del patrimonio e l’energia delle attività culturali realizzate dai tanti operatori pubblici e privati del territorio, con un forte coinvolgimento di biblioteche e musei civici.

La campagna di comunicazione di Bologna Estate 2026 ruota intorno al tema del colore, utilizzando un visual che richiama elementi iconici del paesaggio come i portici, elemento storico, artistico e architettonico divenuto simbolo del vivere la socialità e la cultura. Al centro della comunicazione il sito: https://www.bolognaestate.it/ dove, per tutta la durata del cartellone, sarà presente il calendario aggiornato degli eventi con la possibilità di scoprire gli appuntamenti in programma suddivisi per singoli quartieri di Bologna, Comuni e Unioni della Città metropolitana. Tra gli strumenti di comunicazione anche la app BolognaAgendaCultura e la newsletter CulturaBologna con tutte le segnalazioni settimanali degli eventi estivi.

Bologna Estate 2026 è promosso e coordinato dal Comune di Bologna in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna Modena, ed è realizzato con la partnership di Fondazione del Monte, Fondazione Bologna Welcome, BENU Farmacia e The SOCIAL HUB.

“Bologna Estate 2026 non è solo un cartellone di eventi, ma l’espressione più alta di un modello collaborativo unico, che vede istituzioni, operatori culturali e cittadini uniti in una grande infrastruttura della creatività. Grazie alla sinergia tra Comune, Città metropolitana e i tanti soggetti pubblici e privati, offriamo una programmazione di qualità, diffusa e prevalentemente gratuita, confermando la cultura come bene comune accessibile a tutti. Bologna Estate è frutto di una partecipazione corale: istituzioni, artisti e professionisti, associazioni, case di quartiere e servizi culturali animano l’intera area metropolitana, dal centro ai borghi dell’Appennino. Dalle sperimentazioni del circo contemporaneo alle Popolarissime fino ai festival nei borghi fuori dal capoluogo, la cultura si conferma un bene comune, capace di attivare percorsi di rigenerazione urbana e inclusione sociale, integrando il patrimonio UNESCO con nuovi spazi, interventi site specific con esperienze itineranti come l’arena di cinema viaggiante “SI GIRA!”, progetti consolidati e nuove sperimentazioni come le aperture serali delle biblioteche. Lavorando insieme, dimostriamo che la cultura è un servizio pubblico essenziale, gratuito e diffuso, motore primario della nostra vita quotidiana e della nostra identità di comunità aperta.” dichiara Daniele Del Pozzo assessore alla Cultura del Comune di Bologna.

“Bologna Estate 2026 restituisce l’immagine di un territorio metropolitano estremamente dinamico, capace di costruire una proposta culturale diffusa, accessibile e di grande qualità, che arriva in tutta l’area metropolitana in un unico grande cartellone condiviso, con quasi la metà dei progetti in programma che trova spazio proprio in provincia.

La forza di questa edizione sta nella varietà delle esperienze proposte: grandi festival, cinema, spettacolo dal vivo e tanto altro convivono con nuovi progetti di rigenerazione urbana, iniziative nei luoghi di prossimità, attività dedicate alle giovani generazioni e appuntamenti che mettono al centro inclusione, sostenibilità e partecipazione.

È un risultato possibile grazie al lavoro congiunto di operatori culturali, associazioni, Comuni, Unioni e Distretti culturali, che anche quest’anno hanno saputo costruire una rete forte e collaborativa.

Bologna Estate continua così a essere non solo un calendario di eventi, ma uno strumento di valorizzazione delle comunità e dei territori, capace di creare occasioni di incontro e di rendere la cultura un elemento centrale della vita quotidiana”, dichiara Debora Badiali Sindaca di Budrio con delega ai Distretti culturali metropolitani.

Le novità dell’estate e le prime iniziative in cartellone

Un nuovo progetto abita gli spazi delle Popolarissime tra Via dello Scalo e Via Malvasia che, dal 15 al 24 maggio, diventano un palcoscenico a cielo aperto grazie a BAUCI – Circo delle Città Invisibili. Un percorso di creazione artistica partecipata, attraverso il linguaggio del circo contemporaneo, si sviluppa tra letture ad alta voce per famiglie alla Biblioteca Jorge Luis Borges, incursioni acrobatiche e laboratori di scenografia nel cortile di caseggiato, per confluire in un sorprendente spettacolo a cura di Quattrox4 Circo ETS che evoca alcune delle città immaginate da Italo Calvino ne “Le città invisibili”, con otto repliche gratuite rivolte a tutte le fasce di pubblico.

Aperture straordinarie fino a mezzanotte per la Biblioteca Tassinari Clò che, in sinergia con le azioni del Piano della Notte, nella splendida cornice del parco di Villa Spada rimarrà aperta dalle 19 alle 24 tutti i mercoledì sera dal 20 maggio al 29 luglio, offrendo un riparo fresco e confortevole ai tanti frequentatori della biblioteca e del parco ed in particolare agli studenti universitari per utilizzare la sala studio in piena sessione estiva d’esami, anche in orario serale. La novità delle aperture prolungate del mercoledì si accompagna con Metti una sera in biblioteca un ciclo di iniziative di vario genere tra cui le presentazioni serali di libri. Tra i primi appuntamenti: il 27 maggio Dopo torno di Margherita Lanteri Cravet, il 17 giugno L’8 marzo spiegato a mio figlio: 80 anni di voto delle donne di Simona Lembi, il 24 giugno Nome di battaglia «Mimma». Storia di Irma Bandiera, partigiana di Claudio Bolognini.

Sempre nel parco di Villa Spada, nei mesi estivi, diverse iniziative abitano il verde del giardino all’italiana su via Saragozza, tra cui la IX edizione di Feminologica, rassegna di teatro civile al femminile, ambientato nell’anfiteatro del monumento alle cadute partigiane.

Un’altra novità è TICO, l’officina mobile della conoscenza promossa dal Comune di Bologna e dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi, con la collaborazione di Fondazione Golinelli e TPER. Un laboratorio itinerante su ruote che dal 14 al 21 maggio parte da Piazza Lucio Dalla per fare più tappe tra i quartieri della città con un programma principalmente rivolto all’infanzia e all’adolescenza, proponendo attività gratuite di scienza e tecnologia, tra robotica, coding, intelligenza artificiale, stampa 3D, gaming e clima.

Il primo week end di Bologna Estate, sabato 16 e domenica 17 maggio, vede anche la dodicesima edizione di Diverdeinverde, la manifestazione che porta visitatori e visitatrici a scoprire tanti luoghi verdi di Bologna dal centro storico, alla prima collina, fino alla periferia. In Piazza Carducci è in programma la trentesima edizione del Gran Ballo dell’Unità d’Italia, a cura di 8cento APS, nell’ambito delle iniziative “ai tre color pensando… il giardino diventa salotto” tra cui le visite guidate al Giardino Monumentale di Casa Carducci e al Museo civico del Risorgimento.

Sempre sabato 16 maggio, al Pilastro la quindicesima edizione del Festival internazionale della Zuppa che si terrà al Parco Pasolini, un’occasione di incontro tra sapori, lingue e tradizioni differenti, all’insegna della convivialità tra generazioni e culture. Nella Basilica di San Petronio, I Came to Buy a Smile concerto tributo al grande maestro Ezio Bosso, realizzato nell’ambito della sesta edizione del Buxus Consort Festival.

Dopo il successo della prima edizione, dal 20 maggio torna al Padiglione Esprit Nouveau la rassegna CLOSER – Becoming the City a cura dell’Associazione Adiacenze, che fino al 16 luglio esplora il rapporto tra arte, comunità, spazi urbani e territori, nell’ambito del progetto Esprit Nouveau Bologna 2025-2027. Ricco il programma di mostre, performance, laboratori, proiezioni e incontri, attraverso cui il Padiglione diventa un luogo aperto e condiviso, ma anche uno spazio per la ricerca e il confronto tra discipline che coinvolge artisti, operatori culturali, e ricercatori tra cui Dora García e Allison Grimaldi Donahue, Daniele Catalli, Eva Geatti, Lele Marcojanni, Gaetano Palermo e Michele Petrosino, Mariagiorgia Ulbar, Serena Vestrucci, Matteo Vettorello. Non mancano i momenti musicali, tra cui concerti, dj set e improvvisazioni elettroacustiche a cura di Leonardo Vita.Tante le collaborazioni sul territorio e a livello nazionale e internazionale come quelle attivate con Asmodee, Collettivo Amigdala, DAS – Dispositivo Arti Sperimentali, Fuorisedia Podcast, Hordaland Kunstsenter, Lo Spazio Letterario, Terremosse e Università di Bologna.

Con un approccio multidisciplinare che dà spazio a diverse forme artistiche, è già attiva la rassegna Le Serre d’Estate ai Giardini Margherita, a cura di Kilowatt. Oltre a musica live, incontri, letteratura, design e tanto alto, è molto ricca la proposta di SEMI: Il cinema alle Serre che si aprirà il 27 e 28 maggio con un doppio evento dedicato a Francesco Sossai regista e sceneggiatore italiano emergente, recentemente pluripremiato ai David di Donatello con l’acclamato road movie Le città di pianura.

Altre due novità in giugno, a cura di BolognaFiere: sabato 20 all’Arena Joe Strummer del Parco Nord, DroneArt Show trasforma il cielo sopra Bologna in un palcoscenico vivente con centinaia di droni illuminati che danzeranno sulle note di iconici capolavori classici eseguiti dal vivo da un quartetto d’archi; dal 26 al 28, Bologna country fair, imperdibile appuntamento dedicato a tutti gli appassionati, professionisti e curiosi del mondo equestre che celebra lo stile di vita “Country Life”.

Nuovi luoghi per l’estate 2026

In pieno centro storico, Mezz’aria alla ex Caserma Boldrini in via Frassinago e TEST a Villa Turri in viale Carducci, sono due esperienze di uso temporaneo di spazi demaniali che trasformano ex aree militari finora chiuse alla cittadinanza in luoghi aperti, accessibili e generativi, destinati alla creatività e alla socializzazione con un programma culturale di eventi, laboratori per adulti e bambini e intrattenimento.

Altro luogo di riscoperta del patrimonio immobiliare cittadino è l’ex Chiesa di San Nicolò in Via San Felice che ospita la rassegna multidisciplinare Rione San Nicolò orientata alla rigenerazione urbana e al bene comune.

L’Ippodromo di Bologna diventa un luogo nevralgico di Bologna Estate accogliendo la programmazione dell’Arena Puccini, che lascia temporaneamente la sede storica del DLF interessata da lavori di restauro. Accreditata come una delle arene estive più partecipate d’Italia, per il 2026 allestisce un grande schermo per una platea di 1.000 spettatori e prende avvio il 12 giugno (per proseguire fino al 10 settembre) con il cult per eccellenza sul mondo dell’ippica: Febbre da cavallo, diretto nel 1976 da Steno e interpretato, tra gli altri, da un indimenticabile Gigi Proietti. Come sempre, le proiezioni in cartellone prevedono il meglio della stagione invernale appena trascorsa, molti ospiti, le anteprime della stagione che verrà, senza dimenticare quelle più prestigiose, provenienti dalla Mostra del Cinema di Venezia.

Confluiscono in Bologna Estate le attività aperte al pubblico a Villa delle Rose per il progetto Un anno in cima alle scale, il laboratorio creativo e formativo promosso dall’Accademia di Belle Arti di Bologna in collaborazione con il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna. Mentre dal 9 al 13 giugno c’è OPENTOUR, l’appuntamento annuale di Ababo che oltre a Villa delle Rose attraversa la città in un ampio percorso espositivo dove trovano spazio le opere di studentesse e studenti.

Le piazze di Bologna Estate

Dal 4 al 7 giugno, il Bologna Portici Festival apre l’estate di Piazza Maggiore e di altre piazze cittadine in dialogo con i portici della città, per un’edizione speciale che festeggia il ventennale di Bologna Città Creativa della Musica UNESCO e cinque anni dal riconoscimento dei Portici di Bologna Patrimonio Unesco dell’umanità. Sostenuto anche con fondi della Regione Emilia Romagna, il Bologna Portici Festival celebra la creatività e il patrimonio urbano, con un programma articolato di eventi che raccontano la città, le sue trasformazioni e le sfide urbane del futuro.Tra i tanti ospiti sul palco di piazza Maggiore, il 6 giugno Luciano Ligabue con il suo libro “Fuori e dentro il borgo” a trent’anni dalla pubblicazione e il 7 giugno il concerto di presentazione del Festival Respighi Bologna, organizzato da Musica Insieme, con Aldo Sisillo alla guida dell’Orchestra del Conservatorio e la partecipazione di Gloria Campaner.

In piazza della Pace torna il villaggio dedicato alla cultura popolare con appuntamenti legati al ballo filuzziano e alle tradizioni locali, compreso l’avvio di Bulåggna Sound, la nuova sfida della canzone dialettale.

Ancora libri e racconti legati all’immaginario bolognese con Chiacchiere da BAR SPORT, nelle mattinate del 5 e 6 quando al Bar Billi appariranno a sorpresa i personaggi di Stefano Benni, là dove le storie sono nate e dove è ancora abitudine commentare con disincanto e ironia i fatti del giorno. Tante le proposte e le visite guidate alla scoperta dei portici e del patrimonio culturale materiale e immateriale, tra cui la mostra Aemilia Ars per Bologna. L’arte e la città al Museo Medievale dove Il Saggiatore musicale porta anche una lezione concerto sul canto gregoriano dal titolo ‘Sulle tracce di antiche melodie’.

Nel secondo week end di giugno, piazza Maggiore accoglie l’edizione 2026 di Repubblica delle Idee, il più importante evento annuale di live journalism con gli approfondimenti legati ai nuovi equilibri politici ed economici internazionali e alle complessità del presente.

Subito a seguire arriva Sotto le stelle del cinema, il cartellone di proiezioni in piazza Maggiore, divenuto ormai un appuntamento imprescindibile dell’estate bolognese per i cittadini e i tanti turisti che affollano la nostra città. Dal 15 giugno tutte le sere in compagnia dei classici e delle produzioni più interessanti degli anni recenti, fino al 14 agosto quando si chiude con il tradizionale appuntamento che porta i bolognesi a ballare la Filuzzi in Piazza quando si terrà anche la finalissima del nuovo contest Bulåggna Sound.

La Cineteca di Bologna aprirà le porte del paradiso dei cinefili che festeggia quest’anno la 40a edizione del festival Il Cinema Ritrovato, in programma dal 20 al 28 giugno intrecciandosi come di consueto con il programma della piazza: sabato 20 giugno, inaugurazione con il cine-concerto Aurora, primo film hollywoodiano realizzato nel 1927 dal maestro dell’Espressionismo tedesco Friedrich Wilhelm Murnau, oggi considerato uno dei grandi capolavori dell’epoca muta e della storia del cinema tout court. Una serata-evento in piazza Maggiore, con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Timothy Brock, autore per l’occasione di una nuova partitura. Lo stesso Timothy Brock salirà nuovamente sul palco di Piazza Maggiore per un nuovo cine-concerto, questa volta con l’Orchestra Senzaspine che accompagnerà i nuovi restauri, realizzati dal MoMA, di due mediometraggi del 1918, fondamentali dello sviluppo dell’opera di Charlie Chaplin: Vita da cani e Charlot soldato. Ma non finiscono qui i cine-concerti in Piazza Maggiore, in programma anche il film del 1929 Curses of the Witch, del regista finlandese Teuvo Puro, capace non solo di rappresentare cinematograficamente il paesaggio nordico, ma anche di ambientarvi una storia nera di forte suspense e modernità. Ad accompagnarlo, il leggendario gruppo finlandese Cleaning Women che ha creato un accompagnamento sonoro che approfondisce il ritmo e l’emozione del film.

Piazza Maggiore torna poi ad essere luogo centrale di Bologna Estate nel mese di settembre, con le proposte musicali de La strada del Jazz e i tanti appuntamenti del Festival Francescano.

Dal 15 maggio Piazza Lucio Dalla ospita anche quest’anno DiMondi: il grande festival italiano dedicato alla world music e ai suoni che attraversano culture e geografie lontane. Ricchissimo, come sempre, il programma della rassegna, che si sviluppa lungo tutta la stagione estiva grazie al contributo delle tante realtà del territorio, un’occasione preziosa per esplorare mondi lontani oggi più che mai vicini, affascinanti e capaci di intrecciare tradizioni, storie e linguaggi musicali differenti.

Tra gli appuntamenti più attesi, i weekend tematici dedicati alle musiche di altri Paesi e culture, veri percorsi di scoperta sonora. Tra le prime presenze: Tonino Carotone, artista spagnolo da sempre molto amato a Bologna (23 maggio), e il concerto dei Train To Roots (1 giugno), gruppo che con il suo successo internazionale conferma come il reggae sia ormai un linguaggio musicale universale.

In Piazza XX Settembre torna l’appuntamento con XXL Piazza Libera, il progetto di riqualificazione promosso da Confcommercio Ascom Bologna in coprogettazione con il Comune di Bologna che vede un cartellone di iniziative culturali, sportive e ricreative per animare l’area intorno a Porta Galliera, con l’obiettivo di renderla sempre più viva e sicura.

La zona universitaria

In Montagnola ritornano le programmazioni di Montagnola Republic, Frida nel parco e FreeMontagnola, alle quali si aggiungono le attività del Pincio sulla terrazza della scalinata monumentale.

Fondazione IU Rusconi Ghigi propone Un’estate di storie nel Parco della Montagnola un programma di appuntamenti mattutini per bambine e bambini con letture e piccole esplorazioni presso il padiglione FILLA. Qui proseguono gli appuntamenti di Una Montagnola di carte, la rassegna dedicata alla storia del parco della Montagnola promossa insieme all’Archivio Storico Comunale, in collaborazione con il Museo Civico del Risorgimento e 8cento APS.

Previste anche iniziative tra Piazza Verdi e Piazza Aldrovandi, mentre completa il palinsesto della zona la ricca programmazione di Ex-Dynamo il rifugio climatico urbano della velostazione con concerti, arte e divulgazione in tema di città e bicicletta. Nell’ambito del Piano della Notte, prosegue in zona universitaria e in Montagnola l’azione delle e degli street host di Nottambula, operatori e operatrici impiegati per conoscere le abitudini e le necessità dei frequentatori e delle frequentatrici dello spazio pubblico, per osservare le dinamiche di interazione, per sensibilizzare sui temi del rumore, del rispetto per l’ambiente (in particolare, scambiando le bottiglie di vetro con bicchieri riutilizzabili), della discriminazione, dell’uso di sostanze, per fornire un accompagnamento a chi lo richiede per attraversare zone della città percepite come insicure, per informare su come e dove spostarsi di notte e per disinnescare i possibili conflitti tra chi vive la notte e chi riposa nella propria abitazione.

Spettacolo dal vivo nelle periferie

Bologna Estate raggiunge le periferie con le proposte dei tanti professionisti della cultura che grazie alle risorse del Ministero della Cultura portano lo spettacolo dal vivo nelle piazze, nei parchi, nelle Biblioteche e Case di Quartiere.

Numerose le conferme in ambito teatrale con le proposte di Teatro del Pratello e gli spettacoli di Estate alla Dozza, Fraternal Compagnia che porta la commedia dell’arte tra le Case di Quartiere e il Teatro 1763 di Villa Mazzacorati, Crexida/Anima Fluò e i percorsi teatrali immersivi nell’area collinare di Paderno e del Parco San Pellegrino, Archivio Zeta all’Ala monumentale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, le attività di Teatro degli Angeli nel Giardino Boncompagni Lodovisi e di Instabili Vaganti in diverse aree della città. Teatro Ebasko torna tra spettacoli, laboratori e ospitalità in piazza dei Colori, Tra un atto e l’altro rinnova la programmazione dedicata al femminile nel quartiere Navile, mentre la Casa delle culture e dei Teatri di Lavino di Mezzo ospiterà l’Agorà del Terzo Teatro di Teatro Ridotto, in programma per settembre.

L’estate è attraversata anche da proposte di arte dal vivo pensate per le famiglie, le bambine e i bambini, con gli spettacoli di Fantateatro nelle Biblioteche di quartiere, Artelego in piazza dei Colori e diversi quartieri della città, Cantieri Meticci con proposte a Salus Space e piazzetta Maccaferri.

La programmazione teatrale si arricchisce con Chiacchiere da BAR SPORT, un omaggio a Stefano Benni e al suo immaginario realizzato da Mismaonda: dal 5 al 10 giugno un tour itinerante tra bar della periferia, per far rivivere l’atmosfera raccontata nel mitico romanzo dall’autore bolognese recentemente scomparso. Grazie ad attori che quel modo di raccontare ce l’hanno nelle corde — Giorgio Comaschi, Tita Ruggeri, Maurizio Cardillo, Giuseppe Attanasio, Andrea Santonastaso, Filippo Pagotto — le storie prenderanno corpo come pop-up, a diverse ore del giorno, tra chi beve e gioca a carte. La rassegna chiude a settembre al Teatro Duse quando dal 25 al 27 arriva La misteriosa scomparsa di W con Ambra Angiolini, un “soliloquio di gruppo” tragicomico, buffo e amaro, luminoso e cupo, nel gigantesco ossimoro che è la vita di tutti.

La danza contemporanea abita gli spazi cittadini con Selene e la nuova edizione de La Campeggia al Parco del Paleotto, l’articolata proposta di spettacoli e laboratori di Leggere Strutture a Bach, spazio rigenerato nell’ex Bocciofila di via Zanardi, la relazione tra danza e comunità di cura di Compagnia DaNzA a Villa Serena, i dispositivi partecipativi di Danza Urbana nel quartiere Navile, l’avvio di un percorso di residenza e co-creazione di Daniele Ninarello all’Esprit Nouveau, aspettando Gender Bender Festival.

Grande musica con Sequoie Music Park, Oltre Festival e Bonsai Bologna a cura di Grande Stazione, tornano le rassegne continuative DiMondi di Estragon, incluso il consolidato appuntamento di Hip Hop Generation di Avvertenze Generali in Piazza Lucio Dalla, Fondo Comini a cura di Ozono Factory, Monsonica Summer Festival di Baumhaus a Navile, l’estate di Dumbo tra l’area ex scalo Ravone in corso di rigenerazione e l’Ippodromo, Freschino, la rassegna a Villa Torchi, mentre Senzaspine anima Villa Pini e lo spazio verde circostante con una programmazione di musica per tutti.

L’estate nei Quartieri

La magia del ‘cinema più bello del mondo’ da piazza Maggiore si trasferisce nei quartieri, con una nuova edizione della rassegna Si Gira! che porta le proiezioni su uno schermo itinerante nelle zone più periferiche della città. Per tre settimane continuative, dal 18 agosto al 6 settembre, 18 serate di grande cinema, dal martedì alla domenica, con la novità assoluta delle location al Velodromo e alla Lunetta Gamberini, oltre alla conferma del Giardino delle Popolarissime.

Confermata la storica manifestazione Parchi in Movimento il progetto del Comune di Bologna che, da maggio a settembre, dissemina corsi di fitness e attività motoria in nove spazi verdi urbani dei Quartieri, rivolto alle cittadine e ai cittadini di tutte le età e di ogni preparazione atletica per incentivare sani stili di vita a contatto con la natura: dal pilates al tango, dal nordic walking alla capoeira, dalle arti marziali allo yoga.

Attraversano più quartieri gli appuntamenti di E’ tempo di scienza la rassegna diffusa di divulgazione scientifica e osservazioni astronomiche a cura di Sofos, e le Risate green di Malandrino e Veronica con tante serate di comicità e divertimento.

Partecipano all’estate bolognese le tante Case di Quartiere con le rassegne Foschera Song Contest: la musica ci unisce e Estate senza pretese alla Casa di quartiere Pilastro, Arboreto Chill and Sound Festival alla Casa di quartiere Cà Solare, Moonlight Scipione alla Casa di quartiere Scipione dal Ferro e le tante attività alla Casa del Gufo, Katia Bertasi, San Rafael, Frassinetti e 2 agosto.

Musica, ballo e socialità al circolo La Fattoria del Quartiere San Donato/San Vitale che anche in collaborazione con l’Associazione Burrumballa coinvolge i giovani con eventi dedicati alla cultura hip hop. Ecografique è la rassegna multidisciplinare al Graf San Donato in Piazza Spadolini,e poi ancora gli appuntamenti di SottoCasa i venerdì del Casalone e Work Revolution Festival a Villa Pini. Al Giardino Penazzi Campo Savena propone un calendario di musica e cultura anche in collaborazione con il Locomotiv Club, nella storica sede del Coro Stelutis alla Croce del Biacco, in programma a giugno la quarta edizione di Tutto il mondo è un incanto.

In Piazza Giovanni XXIII, al Quartiere Borgo Reno, Sayonara propone il contest per la realizzazione di un cortometraggio 50 ore in Barca con la consueta maratona di proiezioni, qui prende vita anche la rassegna Tutta un’altra musica.

Feste di strada in programma con Le notti del quartiere Borgo Panigale Reno mentre Note a Borgo Reno porta i concerti a cura della Reno Galliera Symphonic Band nelle aree verdi del quartiere.

Cultura da spiaggia cura una rassegna dedicata alle famiglie nel parco del Ghisello, Salviamo la Ghiacciaia propone appuntamenti per valorizzare la Ghiacciaia di Villa Lambertini-Mattei, mentre la rassegna LIBeRI torna con le presentazioni di libri dal 10 giugno al 15 luglio a Villa Pallavicini.

Al Quartiere Santo Stefano, la rassegna Summer Moon al parco della Lunetta Gamberini anima lo spazio con appuntamenti di teatro e musica; Presə Bene – L’estate nel bene confiscato valorizza il bene confiscato di Villa Celestina con iniziative culturali; Re-Use with Love partecipa all’estate con iniziative culturali e solidali nella ex cabina Enel dei Giardini Margherita; laboratori e performance di danza all’eremo di Ronzano a cura di #ConTantoAgio. L’Antoniano propone tre giorni di attività culturali e di intrattenimento dal 14 al 16 giugno con Un tavolo per tutti: via Guinizzelli in festa.

Nello storico complesso del Baraccano le proposte di Giardini del Baraccano; a Vicolo Bolognetti le attività di Nata per sciogliersi; nel cortile di Via Broccaindosso l’Arena Orfeonica; la rassegna Il Suono dell’Arte – jazz, mostra e live painting nel Giardino delle Arti di Fondazione Zucchelli e al Parco di Villa Ghigi torna L’eco della prima collina.

Nel quartiere Navile, all’interno del DLF, interessato dall’area di cantiere per i lavori di riqualificazione dell’Arena Puccini, proseguono le attività estive di tutte le realtà culturali, ricreative, sociali e sportive che hanno sede nel parco.

Vivace e sempre molto partecipata la proposta di Locomotiv che con Tropical Balera intreccia tradizione e contemporaneità attraverso concerti e serate dedicate alla musica ballabile: dalla Filuzzi a sonorità provenienti da diverse culture. Sempre al DLF OfficinAcrobatica propone gli aperitivi acrobatici del mercoledì, proseguono gli appuntamenti di Arca di Noè e dell’Associazione Astrofili.

Ca’ Bura Fest al Parco dei giardini conferma il programma di iniziative con musica e spettacoli nel verde; negli spazi del Centro Sportivo Bonori arriva la nuova rassegna musicale estiva Camporella; appuntamenti tra arte, musica e cinema per bambini e ragazzi negli spazi Offside Pescarola e centro sportivo Pizzoli con Fuori Campo.

Al Quartiere Savena, la conferma di Sere in Corte gli appuntamenti al Parco dei Cedri, il consueto programma di Benassi Estate al circolo Benassi, il Giardino Sonoro concerti a cura di Laboratorio Musicale di Villa Mazzacorati, e le presentazioni di libri del Giardino letterario di Monte Donato.

Al Quartiere Porto Saragozza, nel verde della prima collina torna l’amata rassegna del Teatro dei Mignoli l’Estate ai 300 Scalini al parco San Pellegrino, mentre nel giardino di via Pietralata si accende l’estate di Porta Pratello. Ai Giardini Fava, vicino alla stazione, prende vita Favaloso Summer che ospita anche gli appuntamenti estivi della Fondazione ANT e dove è prevista la XIII edizione del Festival Suoni organizzato dall’associazione Dry Art. I giardini di Porta Saragozza si animano con Cassarini Summer, al Cavaticcio la nuova edizione de L’altra sponda del Cassero e la proposta di Il porto, i canali e la memoria dell’acqua. Il parco Klemlen ospita le iniziative di Lido di Ruggine, mentre in via Azzo Gardino ogni mercoledì si sta insieme con Il Mercato Ritrovato.e il Giardino Mons.Enelio Franzoni ospita la rassegna Mana Garden.

Il Liceo musicale Lucio Dalla partecipa a Bologna Estate con i concerti degli allievi durante il mese di giugno nel cortile della scuola. La programmazione estiva del quartiere offre anche le proposte di Bolopark al giardino Bulgarelli, Borgo Mameli a Porta San Felice e la rassegna per le famiglie di Fondazione Gualandi Scendo in cortile in via Nosadella.

Conferme in cartellone

Dal 5 al 15 giugno Bologna si trasforma nella capitale mondiale del racconto biografico con la 22ª edizione di Biografilm Festival che celebra vite e visioni con un fitto programma di proiezioni e incontri tra il Cinema Modernissimo e le storiche sale bolognesi.

In cartellone anche Some Prefer Cake Festival di cinema lesbico e cultura queer con proiezioni performance e socialità e la programmazione dell’Arena estiva Cinema Tivoli.

L’Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica presenta la nuova edizione di Attorno al Museo, la rassegna nata per celebrare il 46° anniversario della tragedia, mantenere vivo il ricordo e promuovere il Museo per la Memoria attraverso i linguaggi dell’arte e dell’impegno civile. Accanto ai consolidati sodalizi con il Conservatorio G.B. Martini di Bologna e con il Bologna Jazz Festival, si inseriscono nuove e significative sinergie, a partire dalla Fondazione Teatro Comunale di Bologna che, il prossimo 27 giugno, proporrà davanti al Museo un solenne concerto corale, e da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, con la creazione di un melologo originale scritto e interpretato da Marcello Fois. Tra gli altri protagonisti: Silvia Gribaudi, Francesca Mannocchi e Rodrigo d’Erasmo.

La rassegna CUBO Live anima con appuntamenti musicali i giardini sopraelevati di Porta Europa, E-state al museo Lercaro propone visite guidate alle collezioni, incontri musicali e performativi nel chiostro interno e in terrazza, letture non convenzionali in chiostri e parchi a cura di WeReading e Flush Festival è dedicato all’editoria indipendente femminista.

All’Arena del Sole, a giugno e luglio torna la consueta rassegna In Chiostro, poi gli appuntamenti dedicati alla letteratura e alla cronaca nera di Bo-Noir e anche Tutto Esaurito, la prima rassegna terapeutica che aiuta a combattere lo stress col sorriso; a settembre la conclusione del Festival Convergenze di Kepler-452.

Dall’1 al 5 luglio, ZED Festival Internazionale di Videodanza è ospite delle Serre dei Giardini Margherita per il terzo anno consecutivo dove porta al centro i processi creativi della danza legati a realtà virtuale, realtà aumentata e realtà mista, e accoglie inoltre anteprime, prime visioni cinematografiche e un concorso internazionale volto a esplorare le migliori produzioni di videodanza nel mondo.

Sulle prime colline cittadine torna dal 13 giugno al 6 settembre Festival Scena natura. Dialogo tra le arti e il verde di Crexida/Anima Fluò, in una sperimentazione di linguaggi artistici multidisciplinari con un forte radicamento nel territorio e nel paesaggio. Il festival propone spettacoli teatrali, concerti, danza, land art, passeggiate performative ed esperienze immersive trasformando il territorio in un palcoscenico naturale.

A Teatri di Vita, dal 15 al 21 giugno, la quarta edizione di Ipotesi d’amore, rassegna di cinema LGBTQ+ nel mese del Pride per parlare di amori, identità, orientamento sessuale e questioni di genere, con un appuntamento con il Queer Cinema for Palestine. Ad agosto, dal 12 al 15, torna Cuor leggero, la rassegna di teatro comico nel fresco del Parco Pierangelo Bertoli, con il Pranzo delle Cucine Popolari e la nuova edizione del concorso La Cicala d’Oro per stand-up comedian.

Due gli spettacoli in programma per il consueto appuntamento con BSMT Summer Musicals, dove i giovani talenti porteranno sul palco del Teatro Duse Footloose il 20 e 21 giugno, e la prima europea di Waitress, il 27 e 28 giugno, firmata dalla vincitrice del Grammy Sara Bareilles. Sempre al Teatro Duse, tornano per il nono anno gli spettacoli per le famiglie di Fantateatro all’interno di UN’ESTATE… MITICA!, che propone nei mesi estivi adattamenti di miti classici, e nel mese di settembre appuntamenti speciali con la danza.

Dal 28 al 31 agosto le finali dell’undicesima edizione del Premio Scenario Infanzia e Adolescenza porteranno i 10 corti teatrali finalisti al DAMSLab Teatro, affiancati da un ampio programma pubblico di laboratori per l’infanzia e l’adolescenza. Inoltre, all’aperto, spettacoli tout public, i burattini del Teatro Medico Ipnotico al Parco Klemlen ed Emma Dante, Emanuela Dall’Aglio, Baladam B side al Parco del Cavaticcio.

A settembre si rinnovano gli appuntamenti di Bologna Estate con i festival: apre Danza Urbana, dal 4 al 10 del mese, con la 30° edizione del primo festival italiano dedicato alla danza nei paesaggi urbani, proponendo creazioni in spazi non teatrali e site-specific, per connettere i corpi, la città e le comunità.

A Bologna e nell’area metropolitana si sviluppa la nuova edizione di perAspera festival, incentrato attorno al tema guida Margine mobile, che dal 17 al 27 settembre si sposta di luogo in luogo con linguaggi diversi, per interrogare la realtà e immaginare futuri possibili. PerformAzioni – International Performing Arts Festival di Instabili Vaganti porta dal 9 al 13 settembre spettacoli, performance, incontri e masterclass, dal teatro, alla danza, alla musica, al circo contemporaneo, con esperienze nazionali e internazionali tra cui la compagnia brasiliana Os Geraldos e il coreografo francese Sofiane Chalal.

Torna a settembre il consueto appuntamento di fine estate con La Notte delle ricercatrici e dei ricercatori con esperimenti, dimostrazioni, mostre, incontri e spettacoli nell’Area del Navile e nella zona universitaria di via Zamboni, per oltre cento attività con un focus sul cambiamento climatico, salute globale e innovazione tecnologica.

Inclusi nella programmazione di Bologna Estate anche alcuni spettacoli gratuiti per bambini e famiglie dedicati al tema della bicicletta che trovano spazio all’interno della Settimana europea della mobilità (in programma come ogni anno dal 16 al 22 settembre).

Con spettacoli che affascinano grandi e piccini, anche le “teste di legno” sono protagoniste di Bologna Estate: i burattini del Teatrino a Due Pollici il 16 maggio alla biblioteca Casa di Khaoula e il 21 maggio alla Biblioteca Luigi Spina; per la seconda edizione di Leggere Figure – Libri in scena!. Il Teatrino dell’Es presenta Bambini viviamo il teatrino in biblioteca una rassegna di spettacoli di teatro d’attore e di figura itinerante nelle biblioteche di Bologna nei mesi di giugno e luglio; nel mese di settembre Teatrinindipendenti con la rassegna Teatrini in Cirenaica e Bolognina. Per il decimo anno, dal 25 giugno al 10 settembre, torna Cuccoliana con Wolfango 100, la rassegna nel cortile di Palazzo d’Accursio di Burattini a Bologna, con spettacoli il giovedì sera e quattro appuntamenti alla domenica pomeriggio in occasione dei BuratTday, mentre la mini-rassegna diffusa Burattini in movimento a Bologna e in Città Metropolitana porta il teatro di figura in luoghi di socialità della città, come il Mercato Ritrovato e Villa Torchi.

Un’estate di musica

Grandi nomi della scena nazionale e internazionale si esibiscono sui palchi di Sequoie Music Park, Oltre Festival e Bonsai Bologna alle Caserme Rosse tra giugno e luglio, dove tra gli altri si segnalano Kneecap (16/06), Kid Yugi (18/06 ), Nu Genea (1/07), Fulminacci (2/07), Idles (4/07), Caparezza (7 e 8.07), Tony Pitony (15.07 ).

La storica rassegna Botanique diventa itinerante e attraversa la città: inizia a giugno con gli irlandesi Just Mustard (16/6), e poi Nothing (18/6) e Moja (20/6) nel cortile di Vicolo Bolognetti, continua a Dumbo con gli islandesi Múm (23/6), pionieri dell’elettronica poetica, ai New York Ska-Jazz Ensemble (24/6), instancabili ambasciatori di un sound che unisce improvvisazione e e radici caraibiche.

Tra i primi appuntamenti in calendario a Montagnola Republic, la rassegna estiva organizzata da Arci Bologna insieme ai circoli Arci Millenium e Arcadia, Auroro Borealo (15/05), Selton (17/05), il live di Giorgio Canali e Rossofuoco (06/06), Anna Ferrer (20/06), El Partydo (26/06), ECHT! (23/07) e Quantic (24/07).

La musica di Frida nel parco apre con Brian Lopez (Calexico) il 15 maggio, il 27 e 28 giugno in calendario c’è il Festival di cultura brasiliana; il 2 luglio Yann Gourdon (Francia) e il 5 luglio: Bologna for Palestine che vede in arrivo da Ramallah l’artista Makimakkuk; e per il Maple death festival (17,18,19 settembre), tra gli ospiti Krano, vincitore ai David di Donatello per la migliore canzone originale

Per Porta Pratello Summerground live di: Le irossa (16/05), Nico Arezzo (23/05), Lumiero (24/05), Anna Carol (29/05), Masa Masa (20/06), Gato tomato (21/06), Generic animal (27/06).

Dal 21 agosto al 14 settembre ritorna al Giardino Parker Lennon Sun Donato Festival dove si esibiscono tra gli altri Soleyman (21/08), Sick Tamburo (30/08) Tara (60/09), Hempress Sativa (12/09)

A Dumbo il primo week end di Bologna Estate è con Gemini Festival, con le esibizioni di Altın Gün, Camoufly, Maria Somerville (15/05), Kerala Dust e Mind Enterprises (16/05). Gli spazi della Baia si accendono con DUMBO SUMMERTIME 2026 con Frankie hi-nrg mc (30/05), Studio Murena (04/06), Amalfitano (11/06), Laila Al Habash (20/06), Basolino (03/07), Altea (10/07), Francamente (04/09) e Whitemary (12/09).

Ritorna al parco Scandellara lo storico festival Scandellara Rock Shock dedicato alle band emergenti; al Giardino Penazzi arriva la XXIII edizione di Blues a balues, la rassegna che spazia tra i vari stili della musica nera; Voci nei Chiostri porta concerti corali in chiostri e cortili storici. La proposta musicale No Glucose per Combo anima l’estate di Via Carracci; risuonano le note de Il Salotto del jazz nelle serate di Via Mascarella, tornano le attività estive del coro Komos e si conferma Hey Joe tradizionale concerto di solidarietà in ricordo di padre Marella.

Fino al 30 maggio la 36ma edizione di AngelicA, il festival dedicato alla musica internazionale di ricerca, mentre con Notti magiche alle ville e ai castelli, torna a giugno la rassegna estiva di appuntamenti musicali curata da Conoscere la musica.

Due gli appuntamenti di Promenade che porta il 28 maggio e il 2 luglio la musica da camera dei musicisti dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale nel cortile del Museo Medievale con una visita guidata al museo.

Tra il 9 giugno e il 13 luglio, il cortile e la Sala dello Stabat Mater in Archiginnasio ospitano gli amati concerti di Pianofortissimo e Talenti, a cura di Bologna Festival in collaborazione con Inedita per la Cultura. La piazza si riaccende è il progetto di Bologna Festival in calendario il 18 settembre, con un suggestivo intervento di videomapping sulla facciata della Basilica di San Petronio in Piazza Maggiore.

A giugno la consueta Festa della Musica a cura dell’Alliance Francaise e il Festival Suoni di Pace, ideato dalla Scuola Inno alla Gioia, alla sua terza edizione propone una programmazione diffusa in vari luoghi della città, coinvolgendo orchestre e cori giovanili bolognesi insieme ad altre realtà nazionali e provenienti Germania, Ucraina e Palestina.

Nei Musei Civici

Per chi rimane in città e per chi sceglie Bologna come destinazione turistica, la ricca offerta dei Musei Civici è un punto di riferimento attrattivo, tra collezioni permanenti, mostre temporanee e attività diversificate per il pubblico di tutte le età. Cultura ma anche benessere inclusivo. Tra i rifugi climatici individuati dal Comune di Bologna per offrire riparo dal calore estremo – fruibili con ingresso libero, accessibili ai disabili e dotati di aria condizionata e servizi igienici con acqua potabile – sono infatti inclusi il Foyer del MAMbo e il Laboratorio 1 del Museo della Musica.

La programmazione estiva si apre con la Notte Europea dei Musei sabato 23 maggio quando tutte le sedi museali civiche sono aperte dalle 10 alle 22, con ingresso al costo simbolico di 1 euro dalle ore 18.00.

Ampia la proposta espositiva delle mostre temporanee con l’apertura in estate di nuovi allestimenti: Luigi Ghirri e Gianni Celati. Verso la foce (MAMbo | Project Room, 26 giugno – 4 ottobre); Giuseppe Chiari 1926-2026. Partiture per un museo (MAMbo | Sala delle Ciminiere, 29 maggio – 27 settembre); Evgeny Antufiev. Luce che proietta ombra (Casa Morandi, 23 maggio – 13 settembre, in parallelo a Evgeny Antufiev. Luce congelata nella Casa Museo di Giorgio Morandi, Grizzana Morandi); Aemilia Ars per Bologna. L’arte e la città (Museo Civico Medievale, 5 giugno – 6 settembre). Prosegue fino al 5 luglio Oltre l’inchiostro. Nuovi orizzonti della calligrafia cinese contemporanea alle Collezioni Comunali d’Arte, come sono ancora visitabili Pasqua in nummis (Museo Civico Archeologico, fino al 6 luglio); Franceschini segreto. Un modello rivelato (Museo Davia Bargellini, fino al 20 settembre);); Lambrette a Bologna (Museo del Patrimonio Industriale, fino al 12 luglio); Il Quarantotto di Faustino Joli. Dipingere il Risorgimento tra Bologna e Brescia (Museo civico del Risorgimento, fino al 19 luglio).

Tra le rassegne e attività estive, tornano (s)Nodi festival di musiche inconsuete al Museo della Musica (21 luglio – 8 settembre) e Certosa di Bologna. Calendario estivo al Cimitero della Certosa (22 maggio – 2 novembre) mentre al Museo del Patrimonio Industriale Il museo nascosto apre le porte del laboratorio didattico, solitamente non accessibile al pubblico (24 luglio). Il Museo civico del Risorgimento è partner della seconda edizione di Napoleone in città, rievocazione storica promossa da 8cento APS, dedicata al 230° anniversario dell’arrivo di Napoleone a Bologna. Due gli eventi di eccezione con la partecipazione di un ospite illustre: Prince Joachim Murat, erede del Principe Gioacchino Murat. Venerdì 29 maggio a Palazzo d’Accursio Grande Soirèe pour Napoleon con visita guidata nelle sale napoleoniche delle Collezioni Comunali d’Arte, cerimonia di consegna delle chiavi della città a Napoleone Bonaparte e Gran ballo napoleonico nella Cappella Farnese. Sabato 30 maggio al Cimitero della Certosa Adorate le stelle che non passano mai. Napoleone e Murat a Bologna, un percorso rievocativo ai monumenti napoleonici con scene teatralizzate in collaborazione con Les Grognards de l’Armée de l’Italie, Maison Civile et Militaire Joachim Murat e 51ème Régiment d’Infanterie de Ligne..

Nelle Biblioteche comunali

Amati e solidi punti di riferimento sul territorio, le Biblioteche comunali si inseriscono nel vasto programma di Bologna Estate con aperture serali, presentazioni di libri, spettacoli, mostre, dialoghi con scrittori e scrittrici, letture ad alta voce e molto altro, per tutte le età.

In Archiginnasio, il 17 giugno si terrà la cerimonia del Premio Alma Mater Violani Landi, nell’ambito di UniVersi Festival, del Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna; dal 30 giugno al 5 luglio si potrà assistere a Habil delle città, spettacolo nell’ambito di Politico poetico 2026, a cura del Teatro dell’Argine, che propone un’esperienza immersiva per piccoli gruppi, combinando l’uso di visori VR alla recitazione dal vivo di sei giovani interpreti; a settembre, nel cortile del Palazzo anche un’installazione di PhMuseum Days International Photography Festival.

Salaborsa e le altre biblioteche di pubblica lettura propongono numerosi appuntamenti estivi, tra cui il 23 maggio Biblioteca Salaborsa si fa teatro per accogliere Mi chiamo Andrea, faccio fumetti un omaggio ad Andrea Pazienza, nel settantesimo anniversario della nascita; a PAZ è dedicata anche la passeggiata del 26 maggio A Bologna con Andrea Pazienza con Gianluca Morozzi. Fitto programma espositivo in Salaborsa, che si apre il 18 maggio con la mostra Figure di Wolfango in Salaborsa, a cura di Tiziana Roversi e Alighiera Peretti Poggi, nell’ambito del programma Wolfango 100 – 100 Wolfango. Dal 25 al 30 maggio, visibile l’esposizione L’Archivio ritrovato, curata da Commentariolvm, nel contesto delle iniziative per i 230 anni di Napoleone a Bologna. Si prosegue a giugno con un focus espositivo di Opentour a cura dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e successivamente con Il Liberty a Bologna, dal 22 giugno al 4 luglio, mostra del fotografo Giancarlo Pulitanò; non mancherà una versione rinnovata di Pittori di cinema, che celebra con Cineteca di Bologna l’arte dei cartellonisti cinematografici italiani.

Alla Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri si dà spazio ad autrici e autori e a incontri, spettacoli e letture serali più alcuni laboratori per bambine e bambini nella piazzetta antistante la biblioteca, in collaborazione con Cantieri Meticci, Libreria La Confraternita dell’Uva e Malippo. Alla Biblioteca Salaborsa Lab – Roberto Ruffilli, dal 9 al 26 giugno c’è Summer Gaming Fest, rassegna di laboratori per ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni per dar voce alla creatività attraverso esperienze immersive su gioco e videogioco, utilizzando la stampa 3D, il coding e le fanzine. Tornano anche nel 2026, dal 22 giugno al 10 luglio, le settimane a tema di OfficinAdolescenti, spazio educativo e creativo gratuito all’interno Biblioteca Salaborsa Ragazzi: OAinNature, escursioni in natura e avventura esplorando il territorio bolognese, OARecords Masterclass, sull’audioproduzione e Street&Posed Photography, workshop di fotografia.

Per ragazze e ragazzi (e non solo!) appassionati di scacchi, la Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti, collabora a Quattro scacchi nel Parco, mentre ala Biblioteca Casa di Khaoula, fino al 6 giugno è visibile la mostra Che cos’è un bambino? realizzata in collaborazione con la Tensta Bibliotek di Stoccolma, a partire dal libro omonimo di Beatrice Alemagna.

Non si fermano in estate le numerosissime occasioni di promozione della lettura in città, nella rete del Patto per la lettura di Bologna. Bologna è Città che legge in tutte le stagioni!

Bologna Estate nell’area metropolitana

Il cartellone degli eventi diffusi sul territorio metropolitano è ricco di proposte rivolte a residenti e turisti curate dagli operatori che hanno partecipato al bando, cui si aggiungono gli eventi istituzionali dei Comuni e delle Unioni, raccolti dai Distretti culturali insieme ai referenti dei tavoli territoriali del turismo.

Tra gli eventi istituzionali sono in programma rassegne consolidatesi nel tempo come Crinali e il Porretta Soul Festival in Appennino, Reno Road Jazz e Borghi e frazioni in musica in Pianura, Fantastika e Imola in musica in area Imolese.

In Appennino, per allietare le sere estive, tra le tante proposte arrivate attraverso il bando, si segnala l’immancabile appuntamento con le Giornate teatrali di Colle Ameno, il BCN – Bologna Circus Network, manifestazione di circo contemporaneo diffusa su più comuni, Favolando per le Valli, rassegna di spettacoli, narrazioni, laboratori destinata alle famiglie, il Festival Danzare il tramonto, un evento che unisce danza, paesaggio e natura in luoghi particolarmente suggestivi e anche il Festival La Tr3 Giorni, che porta in scena spettacoli teatrali e performance site-specific.

Tante riconferme in Pianura, tra cui Decennale Agorà, evento che celebra i dieci anni della stagione teatrale dell’Unione Reno Galliera, le Orchestre Giovanili senza barriere, con un progetto che si svolgerà tra maggio e luglio nel territorio di Bentivoglio, San Giorgio di Piano e San Lazzaro di Savena, e lo Junior Poetry Summer edition a Castel Maggiore.

Verso est, tutto il territorio del circondario imolese è coinvolto da una pluralità di eventi tra cui numerosi festival quali In mezzo scorre il fiume, percorsi tra arte, musica e natura che si snodano tra giugno e settembre in diversi comuni dell’imolese, l’Indigest festival di Castel San Pietro, dedicato alla musica indipendente, al cibo e al fumetto, e il RestArt Urban Festival a Imola, la tre giorni che trasforma spazi pubblici in laboratori culturali aperti, unendo arte urbana, musica, laboratori e sport. Imola ospita anche ERF 2026: Armonie tra Musica e Arte in sinergia virtuosa con il Museo San Domenico, parte della ben più ampia e storica rassegna ERF Emilia Romagna Festival.

Tra le novità del 2026 segnaliamo ATTI SONORI dal 16 giugno al 25 settembre, collaudata rassegna a cura di Perséphone, che quest’anno varca i confini del Teatro del Baraccano di Bologna per estendersi al territorio metropolitano, coniugando arte, musica e sapori, e il progetto Senzaspine Orchestra metropolitana, rassegna in Pianura che attraversa diversi linguaggi musicali. Inoltre quest’anno a The Globe Performing Space di Savigno si terrà un evento satellite del New European Bauhaus Festival dal titolo La Celebrazione: Living Heritage, Living Space, a cura di Instabili Vaganti.

Si consolidano infine, a cavallo di più ambiti territoriali, la IV edizione del Festival Narrativo del Paesaggio e il festival del turismo responsabile IT.A.CÀ migranti e viaggiatori.