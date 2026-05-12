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I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 40enne e un 45enne, tunisini, domiciliati a Bologna, per detenzione di sostanze stupefacenti in concorso. È successo durante un servizio antidroga che i militari stavano effettuando in via Broccaindosso, per verificare la presenza di persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Alla vista del 40enne che stava uscendo da un palazzo condominiale, i Carabinieri si sono avvicinati e dopo averlo identificato lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di 7 palline termosaldate di cocaina del peso complessivo di 3,5 grammi (0,5 grammi a pallina). Inevitabile la perquisizione domiciliare nell’appartamento in uso al 40enne e al suo connazionale 45enne che in quel momento stava dormendo sul divano della sala da pranzo, accanto a un tavolino su cui poggiava un’altra pallina di cocaina, uguale a quelle che i militari avevano sequestrato un attimo prima (0,5 grammi). Dopo aver svegliato il 45enne, i Carabinieri lo hanno informato della situazione e hanno iniziato la perquisizione domiciliare. La minuziosa ricerca avviata dai militari consentiva di rinvenire, debitamente occultata in una scatola posta al di sopra del pensile sovrastante i fornelli, una consistente partita di stupefacente, ripartita in 121 palline termosaldate di cocaina del peso complessivo di 60,5 grammi (0,5 grammi a pallina). Unitamente alla sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno sequestrato anche alcune centinaia di euro in possesso ai due soggetti e del materiale adatto alla pesatura e al confezionamento della sostanza.

Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, i presunti responsabili sono stati tradotti presso la Casa circondariale – Rocco D’Amato, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.