Artolè 2021, Fuoco, acqua, aria e terra

Torna la magia dell’arte in strada a Tolè di Vergato, dopo un anno di sospensione a causa della pandemia. Fuoco, acqua, aria e terra sono i quattro elementi della natura che caratterizzano la 24esima edizione di ArTolè, manifestazione promossa dall’associazione Fontechiara, in collaborazione con il Comune di Vergato e l’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese.

L’edizione del 2021, grazie alle opere di 4 artisti, Nadia Cristoni, Adriano Calzolari, Loredano Sammartino e Nunzio Mercurio, pone l’accento su tematiche strettamente attuali come la violenza contro le donne e il covid, in quest’ultimo caso si tratta di dipinti dell’artista Nadia Cristoni che rappresentano questo difficile periodo, ma che rallegrano i muri delle case con bambini che giocano e colorano mascherine, innamorati che si baciano tramite allegre mascherine.

Ci sarà un romantico dipinto dedicato all’amore che non scompare mai; Loredano Sammartino ha dipinto ricordi del passato, lavandaie, giardini dei ricordi e scene contadine con talento e colori efficaci. L’artista Adriano Calzolari oltre ad avere rallegrato i muri con stemmi di famiglia, ha regalato un grande meridiana della Stella Polare, che ha completato i muri della piazzetta del borgo. L’associazione Fontechiara ha voluto dare uno spazio presso la fontana dei pesci, in una bellissima cornice, si tratta di un’opera in sasso di Nunzio Mercurio contro la violenza e femminicidio delle donne. Donne di tutto il mondo, una rappresenta un busto di donna africana con mobili e bracciali, l’altra la Dea dell’acqua.

Artolè inizia sabato 21 agosto alle 18 con musica dal vivo. Domenica 22 agosto la giornata inizia alle 10 con il mercatino artistico e per tutto il giorno saranno allestiti gli stand gastronomici. Alle 17 ci sarà la sfilata in costume, alla presenza delle autorità locali, il corteo partirà dal Palazzo Bici di fianco al Borgo di Sopra e durante la sfilata saranno inaugurate le opere. Sarà il concerto della banda itinerante di Riola a chiudere l’edizione 2021 di Artolè.