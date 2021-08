“Altri tempi”: spettacolo tra parole e musica, venerdì nella piazzetta del Mabic con Quinta Parete

Venerdì 20 agosto alle ore 21 presso la Piazzetta Nelson Mandela (esterno Biblioteca Mabic) è in programma “Altri tempi”, spettacolo teatrale di narrazione adatto a tutta la famiglia accompagnato dalla musica dal vivo, a cura dell’associazione culturale Quinta Parete. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Enrico Lombardi e con la musica di Giancarlo Corcillo, racconta la storia di una famiglia che tra sorrisi e lacrime riporta ad un tempo passato che ancora ci appartiene.

Uno spettacolo di narrazione adatto a tutta la famiglia, un monologo divertente che, accompagnato dal suono di una fisarmonica dal vivo, racconta di atmosfere lontane, allegre e malinconiche. Gli “altri tempi” sono quelli in cui c’era solo un telefono in tutto il paese. Tempi in cui le porte erano sempre aperte. Tempi in cui un boccone e un bicchiere di vino non si negava a nessuno. Con leggerezza, senza giudizio e un po’ di ironia, Enrico Lombardi accompagnato da Giancarlo Corcillo e la sua fisarmonica raccontano la storia di un paese dell’Appennino Emiliano, un paese che era una famiglia e di come nella nostra società sia cambiato il nostro modo di condividere. Un racconto che fa sorridere e a tratti commuovere scandito da parole e musica che hanno il gusto agrodolce di ciò che è stato, è e forse sarà.

L’Associazione Quinta Parete organizza varie iniziative, in collaborazione con altre associazioni, cooperative, coi vari comuni e con Regione Emilia Romagna. In particolare si occupa di percorsi teatrali per tutte le fasce d’età ed anche all’interno di scuole di ogni ordine e grado. L’iniziativa è ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria entro le ore 13 del giorno precedente, fino ad esaurimento posti: cultura@comune.maranello.mo.it tel. 0536240020. Per partecipare è richiesta l’esibizione del Green Pass. In caso di pioggia si svolgerà all’Auditorium Enzo Ferrari.