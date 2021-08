Fiumalbo, motociclista lucchese ferito durante una gita in val di Luce

Un uomo 31 anni residente a Lucca, che questa mattina con la sua moto da enduro è partito da Foce Giovo per una gita sulla via Ducale (sentiero CAI 50), ha iniziato a risalire il sentiero sterrato che si inoltra in val di Luce e da dove è possibile vedere anche la valle delle Tagliole. Giunto nei pressi di Casa Coppi, quasi alla fine del sentiero, il motociclista è caduto rovinosamente a terra procurandosi un doloroso trauma alla spalla e al torace.

E’ stato lo stesso lui stesso a chiamare i soccorsi poco dopo le 11:00. Il 118 ha inviato sul posto la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone. I tecnici, dopo valutazione sanitaria, hanno immobilizzato l’uomo e hanno attivato l’elicottero di Pavullo nel Frignano, dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS. Il medico ha somministrato l’analgesia per il forte dolore, dopodiché il motociclista è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Pistoia.