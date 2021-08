Polinago, proseguono i lavori sul ponte di Gombola

A Gombola di Polinago, sulla strada provinciale 23, proseguono i lavori di ripristino del ponte sul torrente Rossenna; nei giorni scorsi è stata completata la fase di allestimento del ponteggio e sono partiti i primi interventi di ripristino della struttura che proseguiranno fino a dicembre con un investimento di 320 mila euro.

La prossima settimana, inoltre, saranno realizzate anche le operazioni di scarico di massi in alveo a protezione del ponteggio stesso in caso di piena del corso d’acqua, una misura prevista dai protocolli di sicurezza per questo tipo di interventi; al termine dei lavori il materiale sarà completamento rimosso.

Per consentire le operazioni di scarico dei materiali, che dureranno una settimana, il transito dei mezzi pesanti potrà essere regolato temporaneamente a senso unico alternato con movieri, per gli altri veicoli non sono previste limitazioni.

Eseguito dalla ditta Pro Service costruzioni di Modena, l’intervento prevede il ripristino delle parti degradate e il consolidamento strutturale.

Realizzato dalla Provincia nel 1946, in sostituzione di un ponte in pietra distrutto durante la guerra, il ponte sul torrente Rossenna è costituito da un arco in calcestruzzo armato di lunghezza di circa 35 metri.

Il ponte è stato oggetto di un restauro strutturale nel 1998 e di altri lavori di manutenzione con l’installazione di nuove barriere guard-rail.

Oltre ai lavori sul ponte di Gombola, la Provincia ha in corso gli interventi sul ponte di Samone, sui danni provocati dalle piena del 6 dicembre scorso; sul ponte della Rovinella a Palagano, lungo la provinciale 28; sul ponte della Fossa reggiana a S.Martino Spino di Mirandola, lungo la strada provinciale 7 delle Valli e il secondo stralcio dei lavori sul ponte Scoltenna, sempre lungo la provinciale 4.

Gli interventi fanno parte del piano straordinario della Provincia sui ponti lungo le strade provinciali con un investimento di oltre venti milioni di euro.